Efemérides: uno por uno, los hechos más importantes que ocurrieron un 8 de julio

El 8 de julio quedó marcado por algunos acontecimientos que atravesaron la historia argentina e internacional: la sanción de la Ley 1420 de educación, la asunción de Carlos Menem como presidente, la final del Mundial de Italia 90 y otras efemérides clave.

Durante el gobierno de Julio Argentino Roca se promulgó la Ley 1420, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, que estableció la educación común, gratuita y obligatoria en Argentina.

Entre las efemérides clave de 8 de julio se destaca el aniversario de la final del Mundial de Itala 90, donde la Selección argentina perdió ante Alemania.

Estados Unidos comenzó el retiro de sus tropas de Vietnam, en el marco de una guerra que había generado una fuerte oposición interna y consecuencias políticas internacionales.

En el Mundial de España 1982 se produjo la primera definición por penales de la historia de la Copa del Mundo. Alemania eliminó a Francia tras empatar 3-3 y ganar 5-4 en la tanda.

Carlos Menem asumió la Presidencia cinco meses antes de lo previsto tras la renuncia de Raúl Alfonsín, en medio de la crisis hiperinflacionaria.

1990 – Argentina pierde la final del Mundial de Italia 90

La Selección argentina cayó 1-0 ante Alemania Federal en la final de Italia 90. El partido quedó marcado por el polémico penal sancionado por el árbitro Edgardo Codesal que definió el título.

1995 – Menem inicia su segundo mandato

Carlos Menem comenzó su segundo período presidencial tras ser reelegido en los comicios de mayo de 1995, luego de la reforma constitucional que habilitó la reelección.

2006 – Muere Ana María Campoy

Falleció Ana María Campoy, actriz argentina de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

2011 – Desaparece María Cash

La diseñadora argentina María Cash desapareció a los 29 años mientras viajaba hacia el norte del país. Su caso continúa sin resolverse.

2022 – Asesinan al ex primer ministro japonés Shinzo Abe

Shinzo Abe fue asesinado durante un acto político en la ciudad japonesa de Nara. El exmandatario recibió disparos mientras pronunciaba un discurso y murió a los 67 años.

Día Mundial de la Alergia: por qué se celebra el 8 de julio

Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Alergia (OMA) para concientizar sobre la prevención y el tratamiento de estas enfermedades.

Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante sustancias que suelen ser inofensivas, como alimentos, medicamentos, picaduras de insectos o látex. Sus síntomas pueden ir desde molestias leves hasta cuadros graves como el asma o la anafilaxia.