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Qué pasó un 3 de julio: efemérides clave y por qué es el Día del Locutor

Qué hechos marcaron el 3 de julio: nacimientos, muertes y acontecimientos históricos, además de la celebración del Día del Locutor en Argentina.

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Entre las efemérides del 3 de julio, se destaca el Día del Locutor.

Entre las efemérides del 3 de julio, se destaca el Día del Locutor.

El 3 de julio es una de esas fechas que mezcla historia, cultura y aniversarios de todo tipo. En Argentina se celebra el Día del Locutor, mientras que a nivel internacional se recuerdan efemérides como nacimientos, muertes y acontecimientos históricos.

Entre los acontecimientos más relevantes se destaca uno clave en la historia del fútbol argentino, que cobra especial relevancia en plena competición del Mundial 2026.

Una de las efemérides más destacadas del 3 de julio es el aniversario del estreno de Volver al futuro.

Una de las efemérides más destacadas del 3 de julio es el aniversario del estreno de Volver al futuro.

Qué pasó un 3 de julio en la historia

  • 1883 – Nace Franz Kafka. En Praga nace el escritor checo que se convertiría en uno de los autores más influyentes de la literatura del siglo XX con obras como La metamorfosis y El proceso.
  • 1927 – Primer voto femenino en América Latina. En Cerro Chato, Uruguay, las mujeres participan por primera vez en un plebiscito local.
  • 1933 – Muere Hipólito Yrigoyen. Fallece en Buenos Aires el expresidente argentino y líder de la Unión Cívica Radical. Gobernó el país en dos etapas y fue derrocado en el primer golpe de Estado militar del siglo XX en Argentina.
  • 1962 – Nace Tom Cruise. En Nueva York nace uno de los actores más populares de Hollywood, protagonista de sagas como Misión Imposible.
  • 1971 – Muere Jim Morrison. En París fallece el líder de The Doors, ícono del rock y la contracultura de los años 60, a los 27 años.
  • 1971 – Nace Julian Assange. En Australia nace el periodista y activista digital, fundador de WikiLeaks, conocido por la filtración de documentos confidenciales de alto impacto global.
  • 1985 – Estreno de “Volver al Futuro”. Llega a los cines la película dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, convertida en un clásico del cine de ciencia ficción.
  • 1990 – Argentina elimina a Italia en el Mundial. En una noche histórica en Nápoles, la Selección iguala 1-1 y avanza a la final del Mundial de Italia 90 tras ganar por penales, con una actuación clave de Sergio Goycochea.

Día del Locutor en Argentina

Además, cada 3 de julio se celebra el Día del Locutor en homenaje a la creación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943, un hito para la organización de los profesionales de la radio y la televisión.

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