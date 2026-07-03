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Qué pasó un 3 de julio: efemérides clave y por qué es el Día del Locutor
Qué hechos marcaron el 3 de julio: nacimientos, muertes y acontecimientos históricos, además de la celebración del Día del Locutor en Argentina.
El 3 de julio es una de esas fechas que mezcla historia, cultura y aniversarios de todo tipo. En Argentina se celebra el Día del Locutor, mientras que a nivel internacional se recuerdan efemérides como nacimientos, muertes y acontecimientos históricos.
Entre los acontecimientos más relevantes se destaca uno clave en la historia del fútbol argentino, que cobra especial relevancia en plena competición del Mundial 2026.
Qué pasó un 3 de julio en la historia
- 1883 – Nace Franz Kafka. En Praga nace el escritor checo que se convertiría en uno de los autores más influyentes de la literatura del siglo XX con obras como La metamorfosis y El proceso.
- 1927 – Primer voto femenino en América Latina. En Cerro Chato, Uruguay, las mujeres participan por primera vez en un plebiscito local.
- 1933 – Muere Hipólito Yrigoyen. Fallece en Buenos Aires el expresidente argentino y líder de la Unión Cívica Radical. Gobernó el país en dos etapas y fue derrocado en el primer golpe de Estado militar del siglo XX en Argentina.
- 1962 – Nace Tom Cruise. En Nueva York nace uno de los actores más populares de Hollywood, protagonista de sagas como Misión Imposible.
- 1971 – Muere Jim Morrison. En París fallece el líder de The Doors, ícono del rock y la contracultura de los años 60, a los 27 años.
- 1971 – Nace Julian Assange. En Australia nace el periodista y activista digital, fundador de WikiLeaks, conocido por la filtración de documentos confidenciales de alto impacto global.
- 1985 – Estreno de “Volver al Futuro”. Llega a los cines la película dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg, convertida en un clásico del cine de ciencia ficción.
- 1990 – Argentina elimina a Italia en el Mundial. En una noche histórica en Nápoles, la Selección iguala 1-1 y avanza a la final del Mundial de Italia 90 tras ganar por penales, con una actuación clave de Sergio Goycochea.
Día del Locutor en Argentina
Además, cada 3 de julio se celebra el Día del Locutor en homenaje a la creación de la Sociedad Argentina de Locutores en 1943, un hito para la organización de los profesionales de la radio y la televisión.