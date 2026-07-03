Qué pasó un 3 de julio: efemérides clave y por qué es el Día del Locutor

Qué hechos marcaron el 3 de julio: nacimientos, muertes y acontecimientos históricos, además de la celebración del Día del Locutor en Argentina.

Entre las efemérides del 3 de julio, se destaca el Día del Locutor.

El 3 de julio es una de esas fechas que mezcla historia, cultura y aniversarios de todo tipo. En Argentina se celebra el Día del Locutor, mientras que a nivel internacional se recuerdan efemérides como nacimientos, muertes y acontecimientos históricos.

Entre los acontecimientos más relevantes se destaca uno clave en la historia del fútbol argentino, que cobra especial relevancia en plena competición del Mundial 2026.