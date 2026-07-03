Cuánto cuesta llenar el tanque en julio 2026: precios de la nafta y el gasoil

Llenar el tanque del auto sigue siendo uno de los gastos más grandes para quienes lo usan todos los días. Tras la actualización de los valores en julio , los precios de los combustibles en estaciones de YPF de la Ciudad de Buenos Aires se mantienen elevados.

Según los valores de referencia en estaciones de YPF en CABA, la nafta súper se ubica en $2.047 por litro, mientras que la nafta premium alcanza los $2.244.

El costo de llenar el tanque varía según el vehículo, aunque se puede tomar de referencia modelos estándar.

En el caso del gasoil, el precio es de $2.119, y el euro diésel llega a $2.353 por litro.

En ese marco, el costo de llenar el tanque de los vehículos más utilizados es de:

En cuanto a las pickups, los costos son todavía más elevados debido a la capacidad de sus tanques.

La Toyota Hilux, con un tanque de 80 litros, implica un gasto aproximado de:

$169.520 con gasoil común.

$188.240 con euro diésel.

Qué se puede hacer para gastar menos nafta

En este contexto de precios elevados, algunos hábitos pueden ayudar a reducir el consumo de combustible y aliviar el bolsillo. Por ejemplo, mantener una conducción suave, evitar aceleraciones bruscas y controlar la presión de los neumáticos son claves para mejorar el rendimiento.

También influyen las velocidades constantes en ruta y el uso de sistemas de crucero cuando están disponibles.

Pero la mejor forma de ahorrar en la carga de combustible es estar atento a las promociones, descuentos y reintegros que ofrecen estaciones de servicio y bancos. Estas opciones pueden ayudar a reducir el gasto mensual notablemente.