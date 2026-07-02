Frío extremo y alerta por vientos: cómo seguirá la ola polar que afecta al país

La marcada ola polar que afecta a gran parte de la República Argentina continuará siendo el fenómeno dominante durante los próximos días y mantendrá temperaturas excepcionalmente bajas, frío extremo , heladas generalizadas y escasas precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), el núcleo de aire antártico permanecerá prácticamente estacionario al menos hasta comienzos de la próxima semana, provocando registros térmicos entre 6 y 10 grados por debajo de los valores normales para esta época del año.

Las provincias más afectadas por el frío extremo son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa y Corrientes, donde las mínimas continuarán ubicándose varios grados por debajo del promedio climático de julio.

En la Patagonia el escenario seguirá siendo aún más riguroso. Allí se esperan mínimas de entre -12°C y 0°C y máximas que apenas alcanzarán entre -5°C y 7°C, mientras que en algunos sectores de la meseta patagónica las temperaturas podrían descender por debajo de los -20°C.

A la persistencia del frío se sumará este viernes una alerta amarilla por vientos intensos emitida para sectores del noroeste argentino. De acuerdo al aviso meteorológico, el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora, especialmente en zonas de montaña y alta cordillera.

Según el mapa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias alcanzadas por la advertencia son principalmente sectores de Salta y Jujuy, especialmente las áreas cordilleranas y de alta montaña del noroeste argentino.

El organismo advirtió además que estas condiciones podrían provocar reducción de la visibilidad, voladuras de objetos y complicaciones para la circulación en rutas de montaña y pasos internacionales.

Cómo seguirá el tiempo desde el viernes

Según el pronóstico del SMN será una de las jornadas más frías de la semana en buena parte del país. Persistirán las heladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con cielos mayormente despejados y ambiente muy seco.

El frío continuará siendo intenso el sábado, aunque comenzará a observarse una leve recuperación de las temperaturas máximas en la región central del país. Las mínimas seguirán siendo muy bajas y continuarán las heladas generalizadas.

Por su parte, el domingo 5 julio, las condiciones se mantendrán estables, con mañanas muy frías y tardes algo más templadas. No se esperan precipitaciones significativas en el centro y norte argentino.

Los modelos meteorológicos anticipan un lento y gradual ascenso térmico, aunque sin cambios bruscos ni el ingreso de masas de aire cálido en el corto plazo. El ambiente seguirá siendo invernal y las heladas continuarán presentes en amplias regiones del país.