Ola polar en Mendoza: cuándo comunicará la DGE si se suspenden las clases el viernes

La ola polar por frío extremo llevó a que las clases tengan que suspenderse este jueves. Qué pasará el viernes y cuándo lo dirá la DGE.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este jueves 2 de julio se determinó extender la suspensión de clases presenciales a los turnos tarde, vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles de toda la provincia. La duda de la comunidad educativa es qué pasará con la ola polar y el dictado de clases el viernes.

La medida inicial se tomó este jueves por la mañana y fue caótico para muchos padres que se enteraron camino hacia la escuela sobre la suspensión del turno mañana. Es por eso que la DGE se adelantó para la jornada del viernes y va a comunicar con más anticipación el panorama de mañana.

"Las disposiciones para la jornada del viernes 3 de julio se comunicarán a las 21 de este jueves", anticipó la DGE a los padres y a la comunidad educativa en general durante la mañana del jueves.

Por qué la DGE suspendió las clases por la ola polar "La medida, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, se basa en los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones", explicaron desde el gobierno educativo.