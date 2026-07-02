Corte de tránsito en Luján por hielo en la calzada: la zona afectada

La Municipalidad de Luján de Cuyo informó que, debido a la presencia de hielo sobre la calzada, se encuentra cortado el tránsito en sentido sur-norte en el puente sobre el río Mendoza en Ruta Nacional 40.

Según comunicaron, vehículos quedaron sobre el puente y debieron ser retirados. A primera hora de este jueves, el puente en sentido sur-norte continúa con una importante acumulación de hielo, por lo que el tránsito permanece interrumpido por razones de seguridad.

En cambios, el puente en sentido norte-sur permanece habilitado, tras realizar esparcimiento de sal sobre la calzada. El puente sobre río Mendoza en Ruta Provincial 15 también se encuentra transitable.

En medio de la ola polar, se solicita circular con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Mendoza atraviesa una ola polar con temperaturas bajo cero y nevadas . De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío seguirá intensificándose en la provincia . Para este jueves, se espera una jornada mayormente nublada, con mínimas que caerán hasta -1° y máximas que apenas alcanzarán los 4°.

El ambiente será muy frío desde la madrugada hasta la noche. Se esperan precipitaciones en forma de agua nieve y viento leve del sector norte. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Debido a las bajas temperaturas que se van a registrar este jueves el SMN, emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que afecta a toda la provincia.

En este contexto, se solicita circular con precaución para evitar complicaciones e incidentes viales.