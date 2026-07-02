Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Mendoza vivirá este jueves una jornada gris y con temperaturas bajísimas

El cielo estará mayormente nublado y con una máxima que apenas rondará los 4°, según el pronóstico.

MDZ Sociedad

Con una mínima de -1° y cielo mayormente nublado, en Mendoza el jueves será uno de los días más fríos del invierno.

Con una mínima de -1° y cielo mayormente nublado, en Mendoza el jueves será uno de los días más fríos del invierno.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío seguirá intensificándose en Mendoza. Según el pronóstico oficial, se espera una jornada mayormente nublada, con mínimas que caerán hasta -1° y máximas que apenas alcanzarán los 4°.

El ambiente será muy frío desde la madrugada hasta la noche. Se esperan precipitaciones en forma de agua nieve y viento leve del sector norte. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.

Se espera que este jueves sea uno de los días más fríos del año en Mendoza.

Se espera que este jueves sea uno de los días más fríos del año en Mendoza.

Debido a las bajas temperaturas que se van a registrar este jueves el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que afecta a toda la provincia. Desde el SMN informaron que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Archivado en

Notas Relacionadas