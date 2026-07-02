Mendoza vivirá este jueves una jornada gris y con temperaturas bajísimas

El cielo estará mayormente nublado y con una máxima que apenas rondará los 4°, según el pronóstico.

Con una mínima de -1° y cielo mayormente nublado, en Mendoza el jueves será uno de los días más fríos del invierno.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío seguirá intensificándose en Mendoza. Según el pronóstico oficial, se espera una jornada mayormente nublada, con mínimas que caerán hasta -1° y máximas que apenas alcanzarán los 4°.

El ambiente será muy frío desde la madrugada hasta la noche. Se esperan precipitaciones en forma de agua nieve y viento leve del sector norte. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.