Mendoza vivirá este jueves una jornada gris y con temperaturas bajísimas
El cielo estará mayormente nublado y con una máxima que apenas rondará los 4°, según el pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío seguirá intensificándose en Mendoza. Según el pronóstico oficial, se espera una jornada mayormente nublada, con mínimas que caerán hasta -1° y máximas que apenas alcanzarán los 4°.
El ambiente será muy frío desde la madrugada hasta la noche. Se esperan precipitaciones en forma de agua nieve y viento leve del sector norte. En cordillera, el cielo se mantendrá parcialmente nublado.
Debido a las bajas temperaturas que se van a registrar este jueves el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que afecta a toda la provincia. Desde el SMN informaron que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".