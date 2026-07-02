Vacaciones de invierno en Mendoza: cuánto dinero necesita una familia para disfrutar un día de paseo

Las vacaciones de invierno son una de las épocas del año en las que más se incrementan las salidas familiares. Con los chicos sin clases, el teatro, los espectáculos infantiles y la nieve aparecen entre las opciones más buscadas por mendocinos y turistas. Sin embargo, antes de definir el paseo, el bolsillo también entra en juego.

Tomando como referencia una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños, MDZ Estilo realizó un relevamiento de los principales gastos para calcular cuánto cuesta disfrutar un día de vacaciones de invierno en Mendoza , desde una tarde cultural en la Ciudad hasta una jornada completa en la montaña.

Uno de los clásicos del receso escolar volverá a ser Ciudad Teatral, el ciclo organizado por la Municipalidad de Mendoza que ofrecerá funciones diarias entre el 7 y el 18 de julio en la Nave Cultural y el Teatro Quintanilla.

La programación incluirá seis producciones pensadas para el público infantil: San Martín, un caballero del principio al fin; Las cartas de Tentac; La viajera, cada emoción una aventura; Desorbitados, una aventura espacial; María Elena y la brigada de los sueños y Gáldorin y la corona perdida.

Todas las funciones comenzarán a las 16 y tendrán una entrada general de $10.000 . Para una familia de cuatro integrantes, el primer gasto será de $40.000 en concepto de entradas.

A ese monto puede sumarse el traslado. Quienes elijan movilizarse en colectivo o Metrotranvía deberán contemplar que el boleto cuesta $1.400 por viaje, por lo que el recorrido de ida y vuelta representa $2.800 por persona o $11.200 para todo el grupo familiar.

Después de la función, muchas familias aprovechan la salida para merendar o comer algo en el centro.

Los valores promedio son:

Café con tortitas: $5.500 por persona.

Pancho con gaseosa: $5.000 por persona.

Opciones económicas desde $3.000 por persona.

El presupuesto para una tarde de teatro

Si se toma como ejemplo una familia de cuatro personas que utiliza transporte público, estos son algunos escenarios posibles.

Con merienda tradicional:

Entradas: $40.000.

Transporte: $11.200.

Café con tortitas: $22.000.

Total: $73.200.

Con comida rápida

Entradas: $40.000.

Transporte: $11.200.

Panchos y gaseosas: $20.000.

Total: $71.200.

Otra posibilidad para quienes buscan reducir gastos son las funciones que ofrecerá el Teatrino de Plaza Independencia, donde durante algunos días de las vacaciones habrá espectáculos infantiles con modalidad "a la gorra".

Los Puquios

Cuánto cuesta disfrutar un día en la nieve

La alta montaña continúa siendo uno de los grandes atractivos del invierno mendocino. Este año, además de las propuestas para esquiadores, también habrá actividades recreativas para quienes simplemente quieran jugar en la nieve o disfrutar del paisaje.

Los Puquios ofrece una propuesta para toda la familia

Una de las alternativas disponibles es el paquete "Tu Día de Nieve", pensado para quienes no necesariamente practican esquí. El pase tiene un valor de $60.000 por persona e incluye: acceso al estadio de trineos, un trineo, hamburguesa completa o plato del día, bebida sin alcohol, estacionamiento, uso de las Magic Carpets y área de picnic. En una familia de cuatro integrantes, esta experiencia representa una inversión de $240.000.

Para quienes sí desean esquiar, el pase diario en este complejo tiene un valor de $70.000 por persona durante la temporada alta. A ese monto debe sumarse el alquiler del equipo completo de esquí o snowboard, cuyo precio es de $40.000 por persona, además de la indumentaria para nieve si no se cuenta con ropa propia.

Así, una familia de cuatro integrantes que decida esquiar durante la temporada alta deberá invertir $280.000 en pases y $160.000 en el alquiler de equipos e indumentaria, por lo que el presupuesto asciende a $440.000, sin contemplar el traslado hasta la alta montaña ni los gastos en gastronomía.

Los Penitentes suma esquí y paseos panorámicos

En Los Penitentes también habrá alternativas para distintos perfiles de visitantes.

Quienes busquen esquiar deberán pagar un pase diario de:

$80.000 para adultos.

$60.000 para menores.

De esta manera, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitará $280.000 solamente para acceder a las pistas.

Al igual que en otros centros de nieve, ese monto no contempla el alquiler del equipo, que puede estimarse en $40.000 por persona, ni la indumentaria, cuyo alquiler ronda en promedio los $35.000 por persona.

Para quienes simplemente quieran disfrutar del paisaje cordillerano, el complejo también ofrece el Paseo Panorámico en la telesilla Pirca, con las siguientes tarifas:

Mayores: $20.000.

Menores de 6 a 12 años: $15.000.

Jubilados: $15.000.

Menores de 5 años: sin cargo.

Así, una familia compuesta por dos adultos y dos niños de entre 6 y 12 años pagará $70.000 para realizar esta experiencia.

Con una amplia agenda cultural y opciones recreativas en la cordillera, las vacaciones de invierno ofrecen alternativas para todos los gustos, aunque el costo final dependerá del plan elegido y de cuánto esté dispuesto a invertir cada grupo familiar.