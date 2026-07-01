Vacaciones de invierno: la UNCuyo confirmó cuándo empieza el receso educativo

Pensando en el inicio de las vacaciones de invierno, a partir del lunes 6 y hasta el viernes 17 de julio, la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) hará un receso académico en sus actividades. Eso significa que habrá cambios en los servicios que presta a la comunidad universitaria y mendocina. Los detalles.

En lo académico, el sistema de bibliotecas de la Universidad definió diferentes fechas para sus préstamos especiales de acuerdo al funcionamiento de cada dependencia.

En el caso de la Biblioteca Central Arturo Roig , la atención al público también cesa esas semanas, pero se realizan préstamos especiales de invierno hasta el viernes 3 de julio.

Como novedad, además de poder llevarse hasta cuatro libros con varios de los títulos que dejó la última Feria del Libro de Buenos Aires —para devolver del 3 al 7 de agosto—, también se puede retirar un e-reader (similar a kindle) cargado con 22 libros de autores y autoras de la literatura argentina clásica y actual —a devolver a partir del 13 de agosto—. Para más información, consultar aquí .

En cuanto a los servicios de bienestar, las instalaciones del Hogar y Club Universitario donde funcionan el Comedor y las direcciones de Salud Estudiantil y de Género y Diversidad, permanecerán cerradas.

Lo mismo sucederá con los Jardines Maternales, el Área de Turismo —se atenderán consultas al WhatsApp 2617120085— y los espacios del Club UNCuyo, a excepción del Gimnasio para socios, que abrirá de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20, los sábados de 9 a 13; y la Cantina, que estará abierta del 6 al 8 y el 10 de julio, de 12 a 18, y del 13 al 19 de julio, de 12 a 20.

También continúan en sus horarios habituales las actividades de Acrobacia en tela, Running, Zumba, Free dance y Entrenamiento funcional.

Por último, en el caso de las áreas de salud, el receso académico no afectará el funcionamiento del Departamento de Asistencia Médico Social Universitario (DAMSU) y del Hospital Universitario María Victoria Gómez de Erice (HU), que atenderán con normalidad a la comunidad.