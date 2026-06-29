El insólito cartel que apareció en las inmediaciones de la UNCuyo
Un cartel ubicado sobre calle Santiago Felipe Llaver, cerca de la UNCuyo, dejó perplejos a propios y extraños por el contenido de su mensaje.
La aparición de un peculiar cartel en la zona del zanjón Colector Papagayos que separa el sitio donde se ubica la Ciudad Universitaria del barrio Champagnat llamó la atención de vecinos y de ciudadanos que circulan por el lugar. Tanto el mensaje en como la forma en la que está expresado no pasaron desapercibidos.
El cartel que llama la atención de todos
La basura es una constante en el lugar. Tras años de quejas y reclamos que caen en saco vacío, alguien de la zona tomó el toro por las astas y decidió llevar adelante una iniciativa, cuanto menos, curiosa.
Sobre calle Santiago Felipe Llaver, a metros del puente de calle Rosales apareció un cartel. Su mensaje, está cargado de ironía ... y alguna "particularidad".
"Tirar la basura en el sanjón (sic), no en la calle", reza el letrero de letras negras y fondo amarillo. Es un claro recado hacia quienes desde hace años contaminan el lugar arrojando sus desperdicios en la vía pública.