"Le cortaron las piernas": bloquearon plataformas ilegales de apuestas online en plena fiebre por el Mundial 2026

En medio del furor por el Mundial 2026 y el crecimiento de las apuestas deportivas online , la Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar logró bloquear seis plataformas que funcionaban de manera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires. Los sitios no contaban con controles de identidad, edad ni medidas de protección para los usuarios.

La Fiscalía Penal Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Juan Rozas, consiguió bloquear en un plazo de 48 horas seis plataformas de apuestas online que operaban fuera del marco legal en el ámbito de CABA.

Las medidas se tomaron con intervención de los Juzgados Penal, Contravencional y de Faltas N°4, subrogado por la jueza Susana Parada, y N°2, a cargo del magistrado José Béguelin.

El avance judicial se produjo tras denuncias realizadas por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, y por la empresa Compliance UPLINE S.A. A partir de esas presentaciones, se abrió una investigación conjunta entre la FEJA, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño.

De acuerdo con la investigación, las plataformas bloqueadas funcionaban al margen de toda regulación. Eran casinos online y sitios de apuestas deportivas que no tenían autorización para operar y que, además, carecían de mecanismos básicos de control.

Entre los puntos señalados por la fiscalía, se detectó que estos espacios no exigían verificación de identidad, no aplicaban controles de edad y no incorporaban medidas destinadas a proteger a quienes ingresaban a jugar o apostar.

Ese escenario encendió las alertas de las autoridades, especialmente por el riesgo de exposición de menores de edad. Para la FEJA, este es uno de los aspectos más graves del mercado ilegal de apuestas online.

Una estructura organizada detrás de las plataformas

La investigación encabezada por FEJA, junto con LOTBA, permitió establecer que las plataformas no eran sitios improvisados. Según el análisis realizado, detrás de estas páginas existía una organización previa de personas con distintos roles y conocimientos específicos.

Los investigadores detectaron capacidades técnicas para diseñar páginas web, conocimientos legales para elaborar contratos y reglamentos, y especialistas en finanzas y contabilidad para estructurar la recepción de apuestas y el sistema de pago de premios