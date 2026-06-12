Apuestas, ludopatía y Mundial 2026: la controversial campaña con Diego Maradona que indigna a todos

La llegada del Mundial 2026 fue con polémica. No por las rojas en México-Sudáfrica o el gol anulado a la República Checa, pero sí por sus publicidades. Además de los insoportables cooling break, donde ahora hay que soportar más publicidades que nunca, también se desató una polémica por la "presencia" de Diego Maradona patrocinando una casa de apuestas.

En redes sociales, la publicidad con el Diego Maradona de 1986 recreado con inteligencia artificial generó un escándalo. Su voz, su imagen y el desprecio por su recuerdo de "luchador contra el sistema" son parte del reproche. Más allá de si fue o no un "luchador contra el sistema", el foco está puesto en que hay alguien lucrando y que vendió su imagen para una publicidad que, por más leyendas que pongan "prohibido para menores de 18 años", promueve algo que es adictivo también para los adultos: el juego.

Todos sabemos que fumar es malo y nadie pensaría en que vuelvan las publicidades de vaqueros fumando y mostrándose "mejores" en televisión; hasta nos acostumbramos a que no haya autos de Fórmula 1 pintados como marquillas. El deporte y el humo no van de la mano. Todos estamos de acuerdo en eso, pero además somos conscientes, fumadores y no fumadores, de que el tabaco no solo hace mal al cuerpo, sino que también es adictivo. El juego, al parecer, solo es malo y adictivo para los menores de 18 años.

La publicidad que usa a Diego Maradona como modelo para invitarnos al juego dice claramente: "Acá se juega con pelotas". Hay que ser valiente para apostar. ¿Vos no jugás? ¿Vos no sos valiente? Afuera entonces. Esa es la lógica del mensaje. El más grande jugador de todos los tiempos te está invitando a jugar. Un disparate. Para grandes y chicos.

No es Maradona el único que nos vende timba. También "Dibu" Martínez y otros ídolos deportivos. Mientras un tigre en una caja de cereal no puede estar porque tiene sellos de la ley de etiquetado y la "negrita" de la harina se queda "sin trabajo", las figuras del deporte nos invitan a jugar, pero no a la pelota.

En esta hipocresía tan profunda de las casas de apuestas, los ídolos nos aclaran siempre: "Si sos menor, no juegues". ¿Si soy mayor sí? La excusa es que todas las publicidades tienen una leyenda sin contraste que nos dice que puede ser perjudicial y que cualquier cosa podemos comunicarnos con tal número. ¿Quién leería eso si está hablando Maradona o Martínez?

Lucas Rodríguez, streamer y conductor de Paren La Mano, el año pasado hizo un sketch para el ciclo humorístico El Galpón de Vorterix, en el que graficó la lógica de estas publicidades. Una parodia que poco se parece a una parodia en un mundo donde influencers de humor, comida, moda y el rubro que sea invitan a jugar y promocionan créditos gratuitos. La búsqueda es que entres, no que simplemente juegues gratis. Si ganaste con créditos que te "regaló" ese influencer de carpintería que seguís, por qué no lo harías con dinero propio. Adentro la tarjeta y listo: ¡A jugar!

El sketch de Lucas Rodríguez en El Galpón

"Bet bet bet". Lucas Rodríguez, El Galón, Vorterix. YouTube/@ElGalponVTX

El deporte y la ludopatía cada vez más juntos

Otro problema grave que se deriva de estas publicidades con deportistas es que las apuestas están vinculadas directamente al deporte. No porque la habilidad de acertar cuántos corners va a tener el Arsenal contra el Brentford un domingo a la mañana esté por ser deporte olímpico, sino porque cada vez se repiten más los casos de arreglos de partidos en todos los deportes. Deporte que exista, hay una aplicación para jugarle unos pesos. No importa saber, importa apostar.

Desde la Asociación de Fútbol Argentino, quienes podrían reclamar por el uso que hacen de sus figuras y marcas en las publicidades, cada vez fomentan más el sponsoreo. Ya hasta los torneos son auspiciados por casas de apuestas y después se sorprende todo el mundo cuando echan a medio plantel de un equipo de la Primera C por arreglar partidos. "¡Qué vergüenza!", repetirán asombrados los dirigentes deportivos mientras firman con otra casa de apuestas un acuerdo millonario.

Legisladores que miran para otro lado

En 2011 se prohibió fumar en los espacios cerrados de todo el país, se incluyeron las advertencias en el etiquetado de los productos de tabaco y se limitó la publicidad. En 2021 se sancionó la Ley de Etiquetado Frontal, una ley que además de regular la presencia de los sellos, eliminaba las figuras que pudieran resultar atractivas para los niños en alimentos "sellados". Mientras tanto, las leyes para regular el juego esperan en los cajones del Congreso de la Nación, a pesar de ser popularmente conocido el aumento de la ludopatía que significó el desembarco de las casas de apuestas virtuales en el país.

Al mismo tiempo, vale aclarar que la ludopatía es algo que excede a los menores. Mientras gran parte de los políticos siguen en discusiones improcedentes para la vida real de los argentinos y sumidos en sus mezquindades, algunos se animan a esbozar el problema de la ludopatía infantil, pero muchos olvidan que las casas de apuesta virtuales, legales o ilegales, tienen en la ludopatía a sus mejores clientes, sin importar su edad.

Desde la política, las asociaciones deportivas y las casas de apuestas se señalan, echan culpas y dicen "yo no tengo nada que ver". Mientras tanto, la ludopatía crece con Maradona, Martínez y tantos más como sortija para que la gente se acerque y tenga la suerte de, en una amarilla mal sacada a un cuatro del Stade de Reims, llegue la fortuna inmediata.