Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño 2026 bajaron 2,5% y el ticket promedio fue de $45 mil

Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño 2026 bajaron 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes. El gasto promedio apenas superó los $45.000, de acuerdo a un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte reflejó que más del 80% de los comercios aplicaron promociones y precisó que el ticket promedio alcanzó $45.892 frente a los $33.736 del año anterior. La suba en términos reales fue del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario, aunque estuvo por debajo de la proyección de $57.500 según Focus Market.

En relación a las acciones promocionales, se registraron en el 81,2% de los comercios encuestados, lo que implica una baja de 5,8 puntos porcentuales frente al año anterior. Se destacó con un 55,3% la financiación con tarjeta y con un 46,2% los descuentos en efectivo.

Ante este escenario, la entidad gremial-empresaria señaló que “a pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva y postergada, volcándose hacia tickets de menor escala”.

En consecuencia, remarcaron que “la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad”. Cabe recordar que en 2025 las ventas habían caído 0,3%.

En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones.

Apenas un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado, “evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual”, de acuerdo al escenario detectado por CAME.

En el análisis general, la entidad sostuvo que “la información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería”.

Asimismo, indicó que “la absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad”.

En paralelo, señaló que “el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización”.

Informe CAME

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento reflejó que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación.

Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas.

De este modo, apenas el 9,1% consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, “confirmando que la jornada operó principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme”.

El análisis de cada rubro

Calzado y marroquinería: en comparación a la misma fecha del año anterior, presentó un retroceso del 3,1%. El ticket promedio informado se ubicó en $50.680.

Equipos de audio y video, celulares y accesorios: el ticket de compra se ubicó en torno a los $51.136, mientras que, en comparación al Día del Niño del año anterior, las ventas del rubro registraron un descenso del 1%.

Indumentaria y accesorios: en el rubro, el ticket de compra promedio se ubicó en $42.344, con una merma en la variación interanual de las ventas del 4,1%.

Jugueterías: el ticket promedio se ubicó en $45.038, con una variación interanual que marcó un descenso respecto al año anterior, con una baja del 4,8%.

Librerías: el ticket promedio se ubicó en $38.279, con una variación interanual que reflejó una caída del 1,8%.