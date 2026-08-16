Más nieve en Mendoza: hasta cuándo seguirán las nevadas y cómo impactarán en la sequía

Mendoza atraviesa una temporada invernal histórica, con acumulados de nieve que superan los valores habituales. En determinados sectores, los niveles de nieve registrados durante los primeros días de agosto fueron los mayores, al menos desde el año 2005.

Mientras el paso a Chile permanece cerrado desde hace más de un mes, los pronósticos estacionales anticipan nevadas tardías en la Cordillera de los Andes a lo largo de la primavera, lo que podría complicar el tránsito hacia el vecino país.

En paralelo, Mendoza se verá beneficiada por los importantes acumulados de nieve, que generan expectativas en medio de una temporada marcada por la sequía.

A principios de junio, investigadores ya habían advertido sobre la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad debido a la presencia de El Niño.

"Existe la posibilidad, en este contexto de cambio climático y cada vez mayor ocurrencia de eventos extremos, de que el paso a Chile esté cerrado con mayor frecuencia frente al arribo de estos temporales", anticipó en aquel entonces el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos del IANIGLA , Juan Rivera .

Este domingo se cumplieron 33 días del cierre del paso a Chile y, si bien las condiciones meteorológicas mejorarían a partir de este lunes, las nevadas regresarían al poco tiempo. Pablo Tijeras, responsable de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Uspallata y de Alta Montaña, dialogó con el programa MDZ Club de MDZ Radio y adelantó una mejora para el lunes por la tarde, aunque planteó que las nevadas regresarían sobre el fin de semana.

Mendoza atraviesa un fuerte temporal con intensas nevadas en cordillera. Gobierno

Por su parte, Rivera indicó que Mendoza podría tener nevadas tardías en la Cordillera a lo largo de la primavera.

"El fenómeno de El Niño inició durante el otoño, incrementando su magnitud en los últimos meses, llegando a niveles de calentamiento en las aguas del Océano Pacífico ecuatorial que muestran características inusuales si se compara con los eventos previos desde el año 1950", inició el especialista.

"Sus impactos en las precipitaciones regionales se evidenciaron a partir de la segunda quincena de julio y, de acuerdo con los pronósticos estacionales, las probabilidades de tener mayores acumulados respecto a las condiciones normales se extenderían hasta fin de año, lo cual podría dar como resultado eventos de nevadas tardías en la Cordillera de los Andes a lo largo de la primavera", agregó.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico trimestral para agosto, septiembre y octubre, tanto para las precipitaciones como para la temperatura.

En Mendoza, se prevé una temporada con precipitaciones superiores a los valores normales, con chances de entre el 50% y el 55%. Es decir, la cantidad de agua y nieve acumulada durante los próximos meses podría superar los registros habituales para esta época del año.

Si bien Rivera explicó que todos los pronósticos estacionales coinciden en una señal asociada a mayores probabilidades de registrar precipitaciones por encima de los valores normales, señaló que estas no se desarrollarán de la misma forma en todo el territorio provincial.

El SMN prevé una temporada con precipitaciones superiores a los valores normales. Foto generada con ChatGPT

"Típicamente esto aplica mayormente a la región cordillerana y zonas aledañas, dado que estamos en la época del año en la que se dan las mayores precipitaciones en esa región”, reforzó.

En relación con el llano, el especialista brindó el siguiente panorama: "Al ser la estación seca, si bien puede que alguno de los sistemas precipitantes deje precipitaciones, no se espera que se registren excesos significativos. No obstante, eso podría cambiar a partir de la primavera, cuando el incremento en las temperaturas y los aportes de humedad desde el norte puedan resultar en mayores precipitaciones en el llano".

Por su parte, el pronóstico del SMN también hace referencia a posibles eventos intensos que podrían elevar los acumulados y hacer que el balance de agosto, septiembre y octubre termine por encima de lo normal.

Sequía en Mendoza: el impacto de las nevadas

Mendoza atraviesa una nueva temporada de sequía, con una disponibilidad de agua inferior a la de los últimos dos años y por debajo de los valores históricos. En este contexto, las intensas nevadas registradas en alta montaña generan expectativas de cara a la próxima temporada.

Según los datos brindados por el doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos del IANIGLA, en algunos sectores, como la estación nivométrica de Horcones, los acumulados de nieve de los primeros días de agosto fueron los mayores, al menos desde el año 2005.

El 2005 fue un año extraordinario en cuanto a la acumulación, con un registro de 695 mm. De acuerdo con el Departamento General de Irrigación, fue el año “más nevador”. Por detrás quedó la temporada 2016, que finalizó con un acumulado de 420 mm.

A julio de 2026, la acumulación en la estación nivométrica de Horcones alcanzó los 349 mm, lo que representa un 133% más que el promedio histórico para esta misma fecha (150 mm).

"Los acumulados de nieve en gran parte de las cuencas de la provincia están muy por encima de los valores normales para la época. Esto se traduce en una mayor disponibilidad hídrica regional, tanto para agua superficial como para recarga de acuíferos y de cuerpos de agua", concluyó Rivera.