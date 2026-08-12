Penitentes fue una fiesta: los Sociales de MDZ en la nieve

Mendocinos y turistas llegaron a Penitentes para disfrutar de un sábado diferente. Familias, amigos y parejas fueron parte del esperado festejo.

Mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve el fin de semana en un Penitentes colmado de nieve y bañado por el sol.

Penitentes volvió a llenarse de risas, juegos y familias dispuestas a disfrutar de la nieve. El sábado 8 de agosto, unas 2.500 personas, entre mendocinos y turistas, participaron del Día del Mendocino en el histórico centro de montaña.

La jornada tuvo un atractivo especial: los residentes de la provincia pudieron acceder gratuitamente a los medios de elevación habilitados. La propuesta movilizó a visitantes de distintos departamentos, que comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana.

La telesilla Pircas fue gratuita para los mendocinos el sábado 8. MDZ / Marcos García Algunos subieron con trineos, otros eligieron realizar el paseo panorámico y muchos simplemente buscaron un buen lugar para jugar, sacarse fotografías o contemplar una cordillera cubierta de blanco después de la nevada histórica de este invierno.

También hubo turistas provenientes de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata, entre otros puntos del país. Camperas de colores, gorros, guantes y antiparras formaron parte de una postal que se repitió durante todo el día.