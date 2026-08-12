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Penitentes

Penitentes fue una fiesta: los Sociales de MDZ en la nieve

Mendocinos y turistas llegaron a Penitentes para disfrutar de un sábado diferente. Familias, amigos y parejas fueron parte del esperado festejo.

Gema Gallardo Accardi

Gema Gallardo Accardi

Mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve el fin de semana en un Penitentes colmado de nieve y bañado por el sol.

Mendocinos y turistas disfrutaron de la nieve el fin de semana en un Penitentes colmado de nieve y bañado por el sol.

Marcos Garcia / MDZ

Penitentes volvió a llenarse de risas, juegos y familias dispuestas a disfrutar de la nieve. El sábado 8 de agosto, unas 2.500 personas, entre mendocinos y turistas, participaron del Día del Mendocino en el histórico centro de montaña.

La jornada tuvo un atractivo especial: los residentes de la provincia pudieron acceder gratuitamente a los medios de elevación habilitados. La propuesta movilizó a visitantes de distintos departamentos, que comenzaron a llegar desde las primeras horas de la mañana.

La telesilla Pircas fue gratuita para los mendocinos el sábado 8.

La telesilla Pircas fue gratuita para los mendocinos el sábado 8.

Algunos subieron con trineos, otros eligieron realizar el paseo panorámico y muchos simplemente buscaron un buen lugar para jugar, sacarse fotografías o contemplar una cordillera cubierta de blanco después de la nevada histórica de este invierno.

También hubo turistas provenientes de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Mar del Plata, entre otros puntos del país. Camperas de colores, gorros, guantes y antiparras formaron parte de una postal que se repitió durante todo el día.

Así se vivió el Día del Mendocino

Ni las mascotas quisieron perderse el Día del Mendocino en Penitentes.

Ni las mascotas quisieron perderse el Día del Mendocino en Penitentes.

Música, nieve y mucha nieve para la reapertura del histócio centro de esquí ubicado en la alta montaña de Las Heras.

Música, nieve y mucha nieve para la reapertura del histócio centro de esquí ubicado en la alta montaña de Las Heras.

Guillermina, Paloma, Sol y Mariana.

Guillermina, Paloma, Sol y Mariana.

Cintia y Valentín de San Luis.

Cintia y Valentín de San Luis.

Evangelina y Nicolás de Santa Fe.

Evangelina y Nicolás de Santa Fe.

Martín, Juani y Joaquín de Córdoba.

Martín, Juani y Joaquín de Córdoba.

Milagros y Matías de Quines, San Luis.

Milagros y Matías de Quines, San Luis.

La familia Trovato Morales de Córdoba.

La familia Trovato Morales de Córdoba.

Sofia García, Luna Palero y el amigo de cuatro patas que hicieron en Penitentes: Kien.

Sofia García, Luna Palero y el amigo de cuatro patas que hicieron en Penitentes: Kien.

Dayana con sus pequeñas hijas Antonelka y Josefina, de San Juan.

Dayana con sus pequeñas hijas Antonelka y Josefina, de San Juan.

Marcela y Antonella.

Marcela y Antonella.

Fernando y Nadia, de Buenos Aires.

Fernando y Nadia, de Buenos Aires.

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