Qué pasará con Penitentes cuando se derrita la nieve: el plan para abrir todo el año

Durante décadas, hablar de Penitentes fue hablar de nieve . La actividad del histórico centro de montaña dependió de los inviernos generosos, de la apertura de las pistas y del movimiento de sus medios de elevación. La nueva concesión busca modificar esa lógica y darle continuidad al complejo cuando termine la temporada de esquí.

Mapsa Group, la empresa que obtuvo la explotación del predio por 20 años, proyecta mantener Penitentes Park abierto durante todo el año. El propósito es que el lugar no vuelva a quedar sin actividad una vez que suban las temperaturas y la nieve comience a desaparecer.

Gustavo Campini, gerente de la compañía, explicó que durante los meses de verano la propuesta estará orientada principalmente a las actividades de montaña. El programa contempla recorridos de mountain bike, senderismo y trekking, además de encuentros deportivos que permitan atraer visitantes fuera de la temporada invernal.

La transformación apunta a aprovechar un escenario que conserva su atractivo aunque las pistas ya no estén cubiertas de blanco. Los caminos, desniveles y paisajes de alta montaña ofrecen condiciones para desarrollar experiencias vinculadas con la bicicleta, las caminatas y las carreras de aventura.

La intención es que Penitentes mantenga movimiento durante los meses cálidos y se convierta en un punto de partida para distintas propuestas al aire libre. De esta manera, el esquí y el snowboard seguirán siendo protagonistas durante el invierno, pero dejarán de ser las únicas actividades capaces de sostener el funcionamiento del complejo.

La agenda de verano también incluirá competencias deportivas. Según adelantó Campini, ya están previstas una carrera de enduro y una prueba de ultra trail.

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Cuánto se invirtió para recuperar Penitentes

La puesta en funcionamiento del parque requirió una inversión aproximada de 1,5 millones de dólares durante la primera etapa, según la información brindada por Mapsa Group.

Los recursos se destinaron a recuperar infraestructura, reacondicionar espacios que llevaban años con un funcionamiento limitado y reactivar sectores necesarios para recibir nuevamente al público.

Una parte central de los trabajos estuvo vinculada con los medios de elevación y las pistas. También se intervinieron edificios y áreas de servicio para acompañar la reapertura con una oferta más amplia para los visitantes.

Penitentes Park cuenta actualmente con espacios gastronómicos, food trucks, un rental de esquí y una vinoteca. La incorporación de estos servicios busca que la visita no se reduzca a subir a una pista, sino que permita permanecer durante varias horas y encontrar alternativas para comer, descansar o recorrer el lugar.

La segunda etapa del proyecto

La recuperación del centro de montaña no termina con las obras realizadas para la temporada de nieve. Mapsa Group prepara una segunda etapa que ampliará la infraestructura comercial y recreativa del predio.

El proyecto prevé sumar nuevos locales, extender las propuestas gastronómicas e incorporar más actividades deportivas y familiares. La ejecución será progresiva y acompañará la intención de consolidar a Penitentes como un destino permanente.