El precio de disfrutar la nieve: cuánto cuesta pasar un día en Penitentes

Después de más de siete años sin sus medios de elevación en funcionamiento, Penitentes reabrió bajo una nueva concesión y luego de una primera etapa de inversiones destinada a recuperar el histórico complejo. La abundante nieve que cubrió la cordillera desde mediados de julio entusiasmó a mendocinos y turistas. En este contexto, ¿cuánto dinero se necesita entonces para pasar un día allí? La respuesta depende del plan: esquiar, realizar un paseo panorámico o simplemente jugar en la nieve representan presupuestos muy diferentes.

El pase diario para acceder a los medios de elevación cuesta $80.000 para los adultos y $50.000 para los menores. Quienes se inician en el deporte pueden optar por la pista escuela, cuyo medio de elevación tiene un valor de $45.000. A esa cifra hay que sumarle el estacionamiento, que cuesta $15.000 por vehículo.

Penitentes no está pensado únicamente para quienes dominan los esquíes o el snowboard. Una de las experiencias más elegidas por las familias es el paseo panorámico en la telesilla Pircas, desde donde se puede contemplar el paisaje completamente cubierto de nieve. El recorrido cuesta $25.000 para los adultos y $20.000 para menores y jubilados.

La pista de trineos tiene un valor de $25.000 por persona. Si además es necesario alquilar el trineo, hay que sumar otros $25.000, de acuerdo con los precios relevados en el rental del complejo.

También se ofrecen recorridos en vehículos UTV. La experiencia incluye cuatro vueltas por un circuito de montaña y cuesta $30.000.

Marcos Garcia / MDZ

La ropa de nieve, importante para no pasar frío

La indumentaria es uno de los puntos que más puede modificar el presupuesto. En los rentals consultados, el alquiler del combo de enterito, botas y guantes cuesta entre $25.000 y $45.000, según el talle y si se trata de ropa para niños o adultos.

En Penitentes, ese conjunto se ofrecía a $30.000 para niños y $35.000 para adultos. El equipo prémium, compuesto por campera, pantalón, botas y guantes, llegaba a los $50.000.

Las prendas también pueden alquilarse por separado. Los enteritos, camperas y pantalones cuestan entre $15.000 y $20.000; las botas van de $15.000 a $35.000; los guantes, de $10.000 a $15.000; y las antiparras, de $10.000 a $20.000. El alquiler de un casco ronda los $15.000.

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Cuánto cuesta comer en la montaña

La gastronomía ofrece alternativas para distintos momentos del día, desde cafetería hasta comidas rápidas y propuestas con vino mendocino. Un desayuno o una pausa con café y tortita o medialuna cuesta $5.000. Para el almuerzo, una hamburguesa sola sale $13.000, mientras que el combo con papas y bebida cuesta $20.000.

Por ese mismo valor se puede pedir un combo de nuggets, papas y bebida o un tostado grande acompañado por café o gaseosa. Las opciones de pollo rebozado cuestan entre $19.500 y $23.500.

La propuesta también incluye una vinoteca de montaña. Una copa de vino o gaseosa con sándwich cuesta $20.000; una copa con picada, $25.000; y dos copas acompañadas por una picada, $30.000.

El presupuesto para una familia

Una familia integrada por dos adultos y dos menores que quiera esquiar, necesite alquilar ropa y elija almorzar en el complejo debe calcular aproximadamente:

Pases diarios: $260.000.

Estacionamiento: $15.000.

Alquiler de indumentaria: $130.000.

Almuerzo para cuatro personas: $80.000.

El gasto total ronda los $485.000, sin sumar combustible, alquiler de esquíes o tablas, clases ni consumos adicionales.

El presupuesto baja considerablemente si el plan consiste en conocer la nieve y realizar el paseo panorámico. En ese caso, una familia gastaría $90.000 en la telesilla, $15.000 en estacionamiento y cerca de $80.000 para comer. El total sería de aproximadamente $185.000.

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Dormir en Penitentes: precios muy diferentes

Quienes quieran transformar la salida en una escapada deben saber que los departamentos ubicados en Penitentes pertenecen a propietarios privados y no a Mapsa Group, la empresa concesionaria del parque. Algunos alquileres directos para cuatro personas comienzan en aproximadamente $150.000 por noche.

En las plataformas digitales, los valores pueden ser mucho más elevados. En una búsqueda realizada para dos noches se encontraron departamentos por casi $982.000, con impuestos incluidos, y otros que superaban $1.175.000. En esos casos, el costo oscilaba entre $490.000 y $588.000 por noche. Los montos cambian según las fechas, la capacidad, la disponibilidad y las comisiones. Por eso, antes de reservar conviene comparar plataformas y consultar con propietarios directos.

Una nueva etapa para Penitentes

Mapsa Group obtuvo la concesión del centro de montaña por 20 años y, según explicaron sus responsables, destinó alrededor de 1,5 millones de dólares a esta primera etapa de recuperación. El proyecto continuará con la incorporación de locales comerciales y nuevas propuestas recreativas. El objetivo es que Penitentes funcione durante todo el año: para el verano se preparan actividades de trekking, senderismo y mountain bike, además de una competencia de ultra trail y una carrera de enduro con fechas todavía por confirmar.

Penitentes Park abre de 9 a 17. Como en cualquier salida a la alta montaña, antes de viajar es indispensable consultar el estado de la Ruta Nacional 7, los reportes meteorológicos y las indicaciones oficiales para circular.