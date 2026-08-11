¿Es mejor un vino caro que uno barato? El mito, la copa y la tiranía del precio

Hay que decirlo sin rodeos: hay preguntas que vuelven a las góndolas como un loop infinito, de esas que se debaten con la misma intensidad al borde de una cava, en una sobremesa interminable o en el mostrador de una vinoteca. ¿Es realmente mejor un vino caro que uno económico?

La respuesta corta es que depende de quién tenga la copa en la mano y qué se le pida al vino. Pero la respuesta interesante —la que nos obliga a desarmar los preconceptos de la industria y a mirar más allá de la etiqueta— es bastante más compleja y fascinante, sobre todo en un país como el nuestro, donde el vino es identidad cultural.

Durante años, la cultura del vino se encargó de construir un relato casi sacramental: a mayor precio, mayor calidad. Se nos enseñó a asociar el lujo con la excelencia, como si la complejidad fuera un atributo exclusivo de las botellas que duermen meses en roble francés nuevo, con uvas cosechadas a más de 1.500 metros de altura en el Valle de Uco o en los rincones extremos de nuestra cordillera.

Sin embargo, los experimentos sociales y las catas a ciegas se han encargado de sacudir ese tablero una y otra vez, demostrando que en una cata sin etiquetas, el cerebro humano suele desconectarse del prestigio y conectar con sus propios gustos.

Experiencias analizadas por publicaciones internacionales como Wine Spectator ponen sobre la mesa una verdad incómoda: muchas veces, los consumidores comunes (e incluso algunos autodenominados expertos) no logran distinguir de forma sistemática un vino económico de uno de alta gama basándose puramente en el sabor.

La diversidad de momentos y de estilos

En nuestra vitivinicultura federal, el contraste es brutal. Tenemos desde vinos de entrada de gama hipertecnológicos, limpios y frutales que compiten en masividad, hasta los grandes íconos de autor que buscan la perfección milimétrica y cuestan fortunas. Entonces, ¿pagamos de más? No necesariamente.

El precio de una botella en Argentina no es solo el reflejo milimétrico del líquido que contiene. Detrás de una etiqueta de alta gama hay una ecuación económica pesada: rendimientos por hectárea extremadamente bajos —donde la vid sufre en suelos pedregosos y entrega menos racimos pero con una concentración brutal—, costos de mano de obra artesanal, selección rigurosa grano por grano, barricas que cuestan una fortuna, logística, y por supuesto, el peso indiscutible de la marca, el marketing y el posicionamiento global. Comprar un vino caro es, en gran medida, comprar una historia, una exclusividad y una apuesta a la guarda.

La gran calidad de los vinos argentinos, sin importar el rango de precios.

Por el contrario, el universo de los vinos accesibles evolucionó de manera notable en el mercado interno. Hoy, la tecnología enológica en nuestras bodegas y la precisión de muchos hacedores permiten encontrar vinos de excelente relación calidad-precio. Son vinos francos, directos, pensados para el disfrute cotidiano, donde la fruta es la protagonista indiscutida y no exigen horas de oxigenación ni estructuras tánicas desafiantes. Para una picada de martes o una cena informal, buscar complejidad maderizada puede ser un verdadero error táctico.

Ni uno, ni otro. Los dos.

El verdadero dilema no pasa por determinar si el billete define la excelencia, sino por entender qué buscamos en cada momento. Un vino caro suele ofrecer capas, evolución en la copa, textura y una narrativa sensorial que un vino masivo jamás tendrá. Pero un vino barato, bien hecho y honesto, puede ganarle por knock-out a cualquier etiqueta de lujo si la ocasión pide frescura, simpleza y disfrute inmediato.

Al final del día, el mejor vino no es el que figura en las listas de los más caros del mundo ni el que ostenta el puntaje más alto de la crítica internacional. El mejor vino es, sin discusión, el que se abre en el momento indicado, con la compañía perfecta y que deja en quien lo bebe el deseo imperioso de servir otra copa. Y de eso, en el periodismo de vinos, se trata todo.