Mujeres, amantes del vino y amigas: todas las fotos de una noche de fiesta y brindis

Las socias de A.MU.V.A. (Asociación Mujeres del Vino de Argentina) celebraron su 13º Aniversario con una noche de gastronomía top y vinos. ¡Mirá las fotos!

No te pierdas los detalles y las fotos de la fiesta, al final de la nota.

Como cada año, este grupo de mujeres amigas del vino argentino celebró su aniversario. Esta vez el lugar elegido fue el hotel Diplomatic, y las asistentes al evento junto a sus invitados especiales fueron recibidos de una manera first class desde el primer momento: la copa de espumoso de rigor y la excelente gastronomía del Chef Lucas González.

Fue una noche de mucha alegría dónde no faltaron las anécdotas de los años compartidos en la Asociación. "La verdad es que todas las integrantes de A.M.U.V.A. SON MUJERES QUE AMAN EL Vino de Argentina Y son mujeres que inspiran, unen y trascienden", comentó Claudia Farina, periodista y presidente de la Asociación.

A.MU.V.A. es una asociación sin fines de lucro que tiene entre sus objetivos principales profundizar en el conocimiento del vino, difundir su cultura e impulsar el consumo moderado y responsable.

El trabajo de las Mujeres del Vino de Argentina trasciende fronteras ya que en 2019 y 2022 integrantes de Comisión Directiva de la asociación viajaron a Milán para firmar un acuerdo internacional con Mujeres del Vino del Mundo y compartir acciones y estrategias en el mercado vitivinícola.

En abril pasado un grupo de socias viajaron a Perú con el objetivo de conocer regiones vitivinícolas y pisqueras, fue toda una experiencia de gastronomía, vinos y pisco. Además, fueron agasajadas por las Damas del Pisco de Perú, asociación que integra la Red de Mujeres del Vino del Mundo, a la cual también pertenece A.MU.V.A.