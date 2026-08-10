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Mujeres, amantes del vino y amigas: todas las fotos de una noche de fiesta y brindis

Las socias de A.MU.V.A. (Asociación Mujeres del Vino de Argentina) celebraron su 13º Aniversario con una noche de gastronomía top y vinos. ¡Mirá las fotos!

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas los detalles y las fotos de la fiesta, al final de la nota.

No te pierdas los detalles y las fotos de la fiesta, al final de la nota.

Como cada año, este grupo de mujeres amigas del vino argentino celebró su aniversario. Esta vez el lugar elegido fue el hotel Diplomatic, y las asistentes al evento junto a sus invitados especiales fueron recibidos de una manera first class desde el primer momento: la copa de espumoso de rigor y la excelente gastronomía del Chef Lucas González.

Fue una noche de mucha alegría dónde no faltaron las anécdotas de los años compartidos en la Asociación. "La verdad es que todas las integrantes de A.M.U.V.A. SON MUJERES QUE AMAN EL Vino de Argentina Y son mujeres que inspiran, unen y trascienden", comentó Claudia Farina, periodista y presidente de la Asociación.

A.MU.V.A. es una asociación sin fines de lucro que tiene entre sus objetivos principales profundizar en el conocimiento del vino, difundir su cultura e impulsar el consumo moderado y responsable.

El trabajo de las Mujeres del Vino de Argentina trasciende fronteras ya que en 2019 y 2022 integrantes de Comisión Directiva de la asociación viajaron a Milán para firmar un acuerdo internacional con Mujeres del Vino del Mundo y compartir acciones y estrategias en el mercado vitivinícola.

En abril pasado un grupo de socias viajaron a Perú con el objetivo de conocer regiones vitivinícolas y pisqueras, fue toda una experiencia de gastronomía, vinos y pisco. Además, fueron agasajadas por las Damas del Pisco de Perú, asociación que integra la Red de Mujeres del Vino del Mundo, a la cual también pertenece A.MU.V.A.

"Este encuentro permitió fortalecer los lazos interinstitucionales y compartir experiencias entre Mujeres del Vino de Latinoamérica. A.MU.V.A. celebró logros y proyectó nuevos desafíos", expresó Fátima Villagra, secretaria e integrante de la Comisión Directiva de la asociación.

La noche tuvo un cierre de festejo con shows, regalos, mucha camaradería, excelentes vinos y muy buena gastronomía, hicieron una noche inolvidable en un nuevo aniversario.

¡No te pierdas la galería de fotos!

Adriana Carrasco, Fátima Villagra, Claudia Farina, Patricia Sánchez Valkovic y Silvana Fourcade.

Adriana Carrasco, Fátima Villagra, Claudia Farina, Patricia Sánchez Valkovic y Silvana Fourcade.

Susana Hemsy, Carina Egea, Fernanda Rodríguez y Marcela Carrizo.

Susana Hemsy, Carina Egea, Fernanda Rodríguez y Marcela Carrizo.

Laura Barta, Ana Gaibazzi, María Siracusa, Liliana Seggiaro, Patricia Sánchez Valkovic y Luz Castro.

Laura Barta, Ana Gaibazzi, María Siracusa, Liliana Seggiaro, Patricia Sánchez Valkovic y Luz Castro.

Miriam Bonanno, Adriana Carrasco y Silvia Savina.

Miriam Bonanno, Adriana Carrasco y Silvia Savina.

Las socias y Amigas de A.MU.V.A. y una foto oficial en la bellísima erscalinata de Diplomatic.

Las socias y Amigas de A.MU.V.A. y una foto oficial en la bellísima erscalinata de Diplomatic.

&iexcl;Qu&eacute; regias! La presidente de A.M.U.V.A Claudia Farina, Ana Gaibazzi, Gabriela Testa y Adriana Mart&iacute;nez.

¡Qué regias! La presidente de A.M.U.V.A Claudia Farina, Ana Gaibazzi, Gabriela Testa y Adriana Martínez.

Carla Luna, Paola Piquer, Inés Almale, Cintia Vargas y Victoria Dion.

Carla Luna, Paola Piquer, Inés Almale, Cintia Vargas y Victoria Dion.

La comisión Directiva A.MU.V.A.: Carina Egea, Silvana Fourcade, Patricia Sanchez Valkovic, Claudia Farina, Lorena Mulet, Fátima Villagra y Adriana Carasco.

La comisión Directiva A.MU.V.A.: Carina Egea, Silvana Fourcade, Patricia Sanchez Valkovic, Claudia Farina, Lorena Mulet, Fátima Villagra y Adriana Carasco.

Socias soplando las velitas del 13º Aniversario de A.MU.V.A.

Socias soplando las velitas del 13º Aniversario de A.MU.V.A.

Divertidos, Lucas Castro, Mariela Moreno, Paula Crombas, Cintia Vargas y Paola Piquer.

Divertidos, Lucas Castro, Mariela Moreno, Paula Crombas, Cintia Vargas y Paola Piquer.

Claudia Farina, Fernanda Rodr&iacute;guez, F&aacute;tima Villagra, Cristina Mengarelli -Directora de Promoci&oacute;n Tur&iacute;stica del Emetur- y Carolina Verdullo.

Claudia Farina, Fernanda Rodríguez, Fátima Villagra, Cristina Mengarelli -Directora de Promoción Turística del Emetur- y Carolina Verdullo.

Fin de fiesta: &iexcl;Qu&eacute; buen grupo de amigas!

Fin de fiesta: ¡Qué buen grupo de amigas!

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