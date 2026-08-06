"¿Me parece a mí o soy la persona más fea del mundo?": qué es la fase lútea y cómo afecta a las mujeres

"¿Me parece a mí o soy la persona más fea del mundo?", pregunta una mujer de unos 30 años a la cámara en TikTok, acompañada del texto "POV (punto de vista): chicas en su fase lútea".

El video tiene 2,4 millones de visualizaciones y cientos de comentarios.

"Esta soy yo literalmente", escribe una mujer. "Me enfurece lo acertado que es esto", dice otra.

En las redes sociales circulan miles de videos como este, lamentando los denominados en inglés "luteal uglies" o lo que podría traducirse literalmente como "lo feo de la fase lútea".

La expresión busca describir los cambios negativos en la apariencia y el estado de ánimo que, según las mujeres, se dan durante la fase lútea de su ciclo menstrual.

Durante esta fase, que ocurre en la segunda mitad del ciclo menstrual y termina con la menstruación, las mujeres experimentan una gran disminución de estrógeno.

Entonces, ¿existe realmente este cambio negativo en su apariencia?

Según la doctora Louise Newson, médica de cabecera y especialista en hormonas femeninas, este cambio en los niveles hormonales implica que las mujeres pueden experimentar cambios en su apariencia, sus patrones de sueño y su estado de ánimo durante este período.

"Nuestras hormonas afectan nuestra piel, afectan nuestro colágeno, por lo que muchas personas notan que su piel se reseca, su tez pierde luminosidad y pueden tener acné y manchas", explica Newson.

"También pueden experimentar hinchazón y cambios en la forma de los senos".

"Siento que mi cerebro funciona a cámara lenta"

Elena Elena, de 25 años, dice que su estado de ánimo puede ser "muy inestable" durante la fase lútea de su ciclo.

Elena Spaven, de 25 años, se siente identificada con los videos de TikTok y dice que se siente "extremadamente hinchada" durante la segunda mitad de su ciclo menstrual.

"Siento la piel apagada y con textura irregular, y en general tengo un aspecto más cansado; además, siento el pecho más pesado y adolorido".

Esto se debe a que, cuando los niveles de estrógeno disminuyen en los días previos a la menstruación, los de progesterona aumentan, lo que incrementa la producción de grasa en la piel, explica la doctora Helen O'Neill, profesora asociada de genética reproductiva y molecular en el University College de Londres.

Durante este cambio hormonal, tu cuerpo retiene más líquidos, lo que significa que puedes terminar con la cara más hinchada, distensión abdominal general y senos sensibles e inflamados.

Dr Helen O'Neill La doctora Helen O'Neill afirma que es vital una mayor educación sobre el ciclo menstrual femenino.

Elena, quien trabaja en el sector de la hostelería y como actriz en Londres, dice que se siente letárgica y "completamente desmotivada" durante su fase lútea.

"Siento que mi cerebro funciona a cámara lenta, tiendo a ser torpe y mucho más olvidadiza", dice. "No tengo ganas de socializar tanto y me siento deprimida".

Newson afirma que, si bien las mujeres están empezando a hablar más sobre el impacto de sus ciclos menstruales, muchas aún no saben qué hacer al respecto.

"Estas mujeres están sufriendo de verdad y eso está afectando a su capacidad para trabajar, desenvolverse, socializar y simplemente existir", afirma.

La respuesta a las preocupaciones de las mujeres también puede ser frustrante, añade.

"¿Le dirías a un hombre: 'Oh, tienes la testosterona baja, no vayas al gimnasio, tómate un día libre para descansar en casa?' Es inaceptable que las mujeres tengan que soportarlo".

Según Newson, tus relaciones también pueden cambiar durante la fase lútea, algo que experimenta la periodista independiente Henrietta.

"Si siento ganas de irritarme con mi maravillosa, divertida y relajada pareja, hay una altísima probabilidad de que no haya tomado mi café, no haya comido o esté en mi fase lútea", dijo la mujer de 30 años.

También afecta a sus amistades. "Con mis amigos, tiendo a compartir demasiada información y luego me arrepiento, o me aíslo de ellos y también me arrepiento".

"Desesperación y angustia"

Henrietta puede experimentar una sensación de "desesperación y angustia" durante su fase lútea, que incluye sentirse inútil o tener "intensos recuerdos de experiencias vergonzosas o perturbadoras".

Henrietta Henrietta, de 30 años, dice que siente alivio cuando le llega la regla y termina la fase lútea.

Según ella, sus síntomas, que incluyen visión borrosa, dificultad para recordar "palabras básicas" en una conversación y falta de concentración, pueden resultar embarazosos en el trabajo.

Desearía que hubiera más concienciación sobre el tema. "Todavía existen muchas ideas erróneas sobre cómo y por qué las hormonas afectan la salud y el bienestar de las mujeres".

Cuando le llega la menstruación, siente alivio.

Newson afirma que la fase lútea no es algo de lo que las mujeres puedan simplemente "salir" de repente, y que a menudo se les hace creer erróneamente que sus síntomas son normales o que son demasiado emocionales.

Charlotte Charlotte, de 36 años, dice que los síntomas de la fase lútea afectan su confianza.

La gente suele restar importancia a estos síntomas, atribuyéndolos simplemente al síndrome premenstrual, afirma Charlotte Dodds, una empresaria de 36 años y madre de dos hijos, cuyos síntomas incluyen hinchazón, granos en la cara y falta de concentración.

Esto puede suponer un duro golpe para su confianza, sobre todo al trabajar con clientes; ella dirige una comunidad empresarial llamada Baking Bosses que ayuda a la gente a crear negocios de repostería desde casa.

"Pero cuando eres autónomo, como yo, tu agenda no puede simplemente detenerse porque tus hormonas estén cambiando".

Cómo sobrellevar los síntomas de la fase lútea

Según Elena, es necesario impartir más información y hablar más sobre los ciclos menstruales; ella se enteró de la fase lútea a través de las redes sociales cuando tenía 24 años.

O'Neill afirma que "las mujeres reciben muy poca información sobre los aspectos fundamentales del funcionamiento de sus cuerpos".

Tanto es así que muchas mujeres han recurrido a TikTok en busca de ayuda.

En un video que cuenta con 2,4 millones de visualizaciones, una joven pregunta: "Chicas, ¿qué hacen durante la fase lútea para sentirse mejor? Sinceramente, ya no aguanto más".

Hay miles de comentarios, uno de los cuales sugiere "usar ropa holgada y evitar el espejo", y otro dice "comer chocolate".

Otra escribe que la fase lútea la lleva a "evitar a mi marido", mientras que otra dice que lo sobrelleva viendo la televisión "con una botella de vino".

Pero estos consejos pueden ser perjudiciales, así es que ¿qué puede ayudar a las mujeres a sobrellevar los síntomas de la fase lútea?

Es importante comprender que se trata de una "fase predecible y temporal", afirma O'Neill.

La nutrición es clave durante la fase lútea, añade, y mantenerse hidratada puede ayudar a reducir la hinchazón.

Reducir el consumo de alimentos salados, disminuir la ingesta de alcohol y mantenerse activo también pueden ayudar.

Evitar los alimentos procesados y el alcohol te ayudará a prevenir una mayor inflamación, explica Newson.

Newson añade que si tienes dificultades durante la fase lútea, debes consultar con un profesional de la salud y anima a las mujeres a que defiendan sus propios intereses.

"Si las personas no obtienen lo que consideran aceptable en la primera, segunda o tercera cita, deberían buscar otro médico. Estos síntomas no suelen desaparecer por sí solos", afirma.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC