Taiwán desafía a la poderosa China con grandes ejercicios militares

Las Fuerzas Armadas de Taiwán iniciaron este miércoles la fase de fuego real de sus ejercicios militares anuales, un despliegue de diez días que incluirá ejercicios para contrarrestar un eventual bloqueo naval chino, en un clima de tensión por la creciente presencia marítima de China en torno a la isla autogobernada.

Durante la 42ª edición de estas maniobras, conocidas como Han Kuang, la Armada y la Guardia Costera taiwanesas se coordinarán para ejecutar operaciones de "contrabloqueo" marítimo destinadas a salvaguardar las líneas de comunicación y garantizar la entrega de suministros esenciales.

"Taiwán es un país insular y depende de la importación de numerosos suministros, de modo que, para poder sostener una guerra, es imprescindible mantener la entrada de alimentos y energía", afirmaron fuentes militares a la agencia de noticias CNA, un canal empleado por el Gobierno taiwanés para avanzar informaciones sensibles.

Los guardacostas taiwaneses han denunciado en repetidas ocasiones que, desde junio, buques de la Guardia Costera china y de otros organismos públicos del gigante asiático vienen operando en aguas al este de la isla.

Esta zona resulta particularmente estratégica no solo porque alberga vías marítimas clave para el comercio mundial, sino también porque sería la ruta que emplearían países como Estados Unidos y Japón para socorrer a la isla en caso de una invasión o un bloqueo chinos, según analistas de defensa.

China no descarta el uso de la fuerza para hacerse con el control de Taiwán, isla autogobernada desde 1949 y considerada por Pekín “parte inalienable” de su territorio, asunto que enfrenta a China y EE.UU., pues Washington es el principal suministrador de armas de Taipéi y podría acudir en su defensa en caso de conflicto.

Ante la presión de China, Taiwán recibe el apoyo de Estados Unidos. Foto Efe EFE

"Métodos estadounidenses"

En lugar de para una invasión clásica, expertos consideran que el actual despliegue chino podría ser la antesala de una cuarentena con la que Pekín podría detener, inspeccionar o incluso abordar buques comerciales con destino a Taiwán para cortar el envío de productos básicos, como el gas natural licuado, principal fuente de generación eléctrica del territorio.

Además de las operaciones marítimas, las tropas taiwanesas aprovecharán los ejercicios para recrear una amplia variedad de escenarios bélicos, entre los que destacan la reubicación de las líneas de producción de armas en tiempos de guerra y el cierre de pasos estratégicos como el recién inaugurado puente Danjiang, que da acceso a Taipéi.

A lo largo de las maniobras, los soldados isleños seguirán métodos estadounidenses de planificación militar.

El compromiso de Trump con Taiwán

En declaraciones difundidas el lunes por CNA, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, aseguró que la cooperación militar entre Taipéi y Washington es "incluso mayor" de lo que parece y reafirmó la intención de la isla de seguir aumentando su gasto en Defensa.

Estas afirmaciones se producen en un contexto de incertidumbre sobre el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, con la defensa del territorio, ya que Taipéi aún espera la aprobación de un paquete de armamento estadounidense valorado en 14.000 millones de dólares, en medio del acercamiento entre Pekín y Washington tras el viaje a China del líder republicano. Efe