Chile: la polémica megarreforma de Kast quedó a un paso de convertirse en ley

La megarreforma tributaria y económica impulsada por el presidente de Chile , José Antonio Kast , quedó a pocos pasos de convertirse en ley luego de superar una de sus últimas instancias legislativas. Tras la aprobación del último artículo pendiente en el Congreso, el proyecto ingresó en su etapa final antes de la promulgación.

El mandatario celebró el avance durante una cadena nacional desde el Palacio de La Moneda y calificó la iniciativa como un punto de inflexión para el país. "Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos", sostuvo.

Con esta votación, solo resta que ambas cámaras del Congreso se pronuncien sobre los vetos presentados por el Ejecutivo y que el Tribunal Constitucional resuelva los requerimientos interpuestos contra algunos aspectos del proyecto, entre ellos la invariabilidad tributaria para determinadas inversiones.

El eje central de la iniciativa es la reducción del impuesto a las empresas, que pasará del 27% al 23%. Además, contempla la exención del IVA para la compra de viviendas, incentivos fiscales destinados a la repatriación de capitales y un régimen de estabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión, uno de los puntos más cuestionados por la oposición.

Durante su mensaje, Kast afirmó que el país atraviesa una oportunidad para revertir años de bajo crecimiento. "Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos", expresó.

El presidente también destacó que la economía chilena registró un crecimiento del 2,4% en junio, luego de cinco meses consecutivos de resultados negativos. "Es el primer paso de un camino más largo que nos permita volver a crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez", agregó.

Qué falta para que la iniciativa sea ley

Antes de la promulgación, el Congreso deberá analizar los tres vetos presentados por el Gobierno. Las observaciones buscan modificar aspectos relacionados con el derecho al olvido financiero por deudas, el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y los mecanismos para garantizar el pago a 30 días a pequeñas y medianas empresas.

El veto presidencial obliga a ambas cámaras a volver a discutir los puntos observados. Una vez finalizado ese proceso y resueltas las impugnaciones constitucionales, el proyecto podrá ser promulgado en su totalidad.

Las advertencias por el impacto fiscal

Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para reactivar la economía, distintos organismos expresaron reparos sobre sus efectos fiscales. El Consejo Fiscal Autónomo sostuvo que el proyecto generará "un impacto fiscal neto negativo", mientras que el Fondo Monetario Internacional advirtió que se trata de un plan ambicioso que requerirá esfuerzos adicionales para cumplir las metas de déficit y deuda.

La administración de Kast apuesta a que la reforma quede completamente aprobada antes de septiembre. El objetivo es utilizar el nuevo marco tributario para la elaboración del próximo presupuesto y avanzar en sus metas de crecimiento, reducción del desempleo y equilibrio de las cuentas públicas.