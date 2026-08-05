Quién era el chileno de 21 años que murió tras sufrir un accidente en la montaña más alta de Perú

Un montañista chileno de 21 años murió este miércoles tras sufrir un accidente mientras ascendía el pico norte del nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú . La víctima fue identificada como Andrés Regueira , quien integraba una expedición junto a otro escalador chileno.

Según informaron medios oficiales peruanos, Regueira cayó a un abismo por causas que aún son materia de investigación. El accidente ocurrió a 6.768 metros sobre el nivel del mar, en la región de Áncash, donde se encuentra la Cordillera Blanca.

El otro integrante de la expedición, Michael Millán, de 31 años, sobrevivió al incidente y logró alertar a las autoridades, lo que permitió activar un operativo de rescate con personal especializado.

Tras recibir el aviso, un equipo de la Policía de Alta Montaña y rescatistas de la organización Socorro Andino fue enviado al lugar para recuperar el cuerpo del joven montañista .

La tragedia ocurrió apenas un día después de que las autoridades levantaran la restricción temporal para transitar entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del Huascarán. La medida había sido implementada el 19 de julio para facilitar la búsqueda de tres montañistas peruanos desaparecidos desde el 14 de ese mes.

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El Huascarán ya había sido escenario de otro accidente reciente. El 16 de julio, una avalancha provocó la muerte de un porteador peruano y dejó heridos a un turista extranjero y a su guía.

Tras este nuevo episodio, la agencia oficial Andina señaló que el hecho volvió a poner el foco sobre los riesgos de las expediciones de alta montaña y la importancia de reforzar las medidas de seguridad para quienes intentan alcanzar la cumbre más alta de Perú.