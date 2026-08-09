El síndrome del cuidador quemado: la culpa que sienten muchas mujeres al acompañar a sus padres

Cuidar a alguien que queremos puede ser uno de los actos de amor más profundos. Pero también puede convertirse, casi sin darnos cuenta, en una tarea que ocupa cada vez más espacio: tiempo, energía, pensamientos, decisiones , preocupaciones y hasta nuestra propia vida.

Hay una idea bastante instalada que dice que, cuando queremos a alguien, deberíamos poder cuidarlo siempre con paciencia, disponibilidad y buen humor. Como si el amor nos volviera inmunes al cansancio.

Una hija que acompaña a sus padres mayores puede amarlos profundamente y, al mismo tiempo, estar agotada. Puede sentir ternura y también fastidio. Puede querer estar presente y, algunas veces, desear que por unas horas nadie necesite nada de ella. Y ahí suele aparecer una de las emociones más difíciles: la culpa. ¿Cómo puedo sentirme cansada si ellos me necesitan?» «¿Cómo voy a salir a divertirme mientras mi mamá está así?" "Soy su hija. Me corresponde.» «Debería tener más paciencia." El problema comienza cuando ese "debería" se vuelve permanente. Existe algo conocido como síndrome del cuidador quemado o burnout del cuidador. Puede aparecer cuando las exigencias físicas y emocionales del cuidado se sostienen durante demasiado tiempo sin suficiente descanso, apoyo o espacios propios.

No necesariamente empieza con un gran colapso. Muchas veces se instala silenciosamente: irritabilidad, cansancio constante, dificultades para dormir, sensación de estar siempre en alerta, aislamiento, pérdida del disfrute, angustia o la impresión de que la propia vida quedó suspendida. Y hay algo que necesitamos empezar a decir con más claridad: Estar cansada de cuidar no significa estar cansada de la persona que cuidamos. Son dos cosas completamente diferentes.

Una hija que acompaña a sus padres mayores puede amarlos profundamente y, al mismo tiempo, estar agotada.

Muchas mujeres 5.0 conocen esta situación demasiado bien. Son hijas de padres que envejecen y, al mismo tiempo, siguen siendo madres, parejas, profesionales, amigas, hermanas. Algunas incluso comienzan a ser abuelas mientras todavía acompañan activamente a sus propios padres. Quedan, de alguna manera, en el medio. Por eso se habla de la "generación sándwich": adultos que sostienen simultáneamente las necesidades de generaciones mayores y menores mientras intentan conservar su propio proyecto de vida. Y entonces aparece una pregunta incómoda pero necesaria: ¿En qué momento cuidarnos a nosotras mismas empezó a parecernos egoísta? Cuidarse no significa abandonar al otro. Significa comprender que ninguna persona puede sostener indefinidamente una responsabilidad enorme sin recuperar energía. A veces cuidarse será pedir ayuda. Otras, repartir tareas entre hermanos. Contratar asistencia cuando sea posible. Decir "hoy no puedo", salir a caminar, encontrarse con una amiga, dormir.

Definitiva: retomar una actividad propia

O simplemente tener unas horas en las que nuestra identidad deje de ser exclusivamente la de "la que cuida". Porque, no está de más recordarlo, también seguimos siendo mujeres con deseos, proyectos, vínculos, intereses y una vida que merece continuar.

? Cuidarse no significa abandonar al otro. Significa comprender que ninguna persona puede sostener indefinidamente una responsabilidad enorme sin recuperar energía. Archivo.

Cuando quienes nos cuidaron empiezan a necesitarnos

Hay otro movimiento emocional del que se habla poco: el cambio de roles. Durante gran parte de nuestra vida fueron nuestros padres quienes preguntaban si habíamos llegado bien, quienes nos acompañaban al médico, quienes resolvían, aconsejaban o estaban disponibles ante una dificultad. Hasta que un día, muchas veces sin una fecha precisa, algo empieza a cambiar. Somos nosotras las que preguntamos si tomaron la medicación, pedimos el turno médico, acompañamos a un estudio, hacemos un trámite, organizamos una consulta o resolvemos aquello que ellos ya no pueden resolver solos.

Quienes nos cuidaron empiezan a necesitarnos

Y asumir ese nuevo lugar también moviliza. Porque no solo cambia la vida de nuestros padres: cambia nuestra manera de vincularnos con ellos y también la imagen que tenemos de nosotros mismos como hijos.

Cuando creíamos que llegaba nuestro tiempo

Para muchas mujeres 5.0 hay, además, una paradoja difícil de ignorar. Los hijos crecieron. Tal vez dejaron la casa. Las obligaciones cotidianas empezaron a aflojar un poco y comenzábamos a imaginar una etapa diferente: viajar, recuperar proyectos, salir más, encontrarnos con amigas, disfrutar de la pareja, comenzar algo nuevo o simplemente disponer de nuestro tiempo con mayor libertad. Y justo entonces nuestros padres empiezan a necesitarnos más. Cuando parecía que llegaba cierta libertad, aparece una nueva responsabilidad de cuidado. Es posible amar profundamente a nuestros padres y, al mismo tiempo, sentir frustración porque nuestra vida vuelve a organizarse alrededor de las necesidades de otra persona. Puede haber ternura y bronca. Gratitud y agotamiento. Amor y ganas de escapar por un rato.

Cuando parecía que llegaba cierta libertad, aparece una nueva responsabilidad de cuidado. Archivo.

Una emoción no invalida a la otra

Quizás parte del desafío de esta generación sea aceptar que podemos acompañar a nuestros padres sin renunciar por completo a esa nueva etapa de nuestra propia vida que también tenemos derecho a vivir.

La hija que se ocupa de todo

Y después está ese personaje que existe en muchísimas familias: "la hija que se ocupa". Aunque haya varios hermanos, suele haber alguien que sabe cuándo es el próximo turno, qué dijo el médico, qué remedio falta, quién tiene que llamar, qué estudio hay que retirar, qué trámite está pendiente y qué hacer si sucede algo. Es la que tiene el teléfono cerca. La que organiza. La que recuerda. La que anticipa. La que resuelve. A veces los demás hermanos colaboran. Pero una cosa es ayudar cuando alguien lo pide y otra muy diferente es tener permanentemente en la cabeza la responsabilidad de que todo funcione.

Eso también es cuidado. Y también agota. La carga del cuidador no se mide solamente por la cantidad de horas que pasa junto a la persona. Existe una carga mental invisible: estar pendiente. Por eso repartir el cuidado entre hermanos no debería significar únicamente: "¿Podés llevar a mamá al médico el martes?". También significa compartir decisiones, organización, llamadas, trámites, preocupaciones y responsabilidad. Porque pedir ayuda todo el tiempo también puede convertirse en otra tarea para quien ya está agotada.

El semáforo del cuidador

No siempre es fácil darse cuenta de cuánto nos estamos agotando. Nos acostumbramos. Seguimos. Resolvemos una cosa y después otra. Por eso puede servir detenernos de vez en cuando y preguntarnos en qué color de nuestro propio semáforo estamos.

Verde

Cuido, pero sigo teniendo espacios propios. Puedo descansar, disfrutar, trabajar, encontrarme con otras personas y pedir ayuda cuando la necesito. El cuidado forma parte de mi vida, pero no ocupa toda mi vida.

Amarillo

Empiezo a cancelar mis actividades. Estoy más irritable. Me cuesta desconectarme. Siento que todo depende de mí. Duermo peor, estoy permanentemente pendiente y empiezo a sentir culpa cuando hago algo para mí.

Es momento de reorganizar. No mañana. No «cuando pase esto». Ahora.

Rojo

Estoy exhausta. Siento que no puedo más. Dejé casi por completo mis actividades, me aislé, nada me entusiasma, vivo en estado de alerta o siento que mi propia vida desapareció detrás del cuidado.

Llegar hasta acá no debería ser el requisito para pedir ayuda. Y quizá esa sea una de las claves más importantes: no esperar al rojo para empezar a cuidarnos.

Llegar hasta acá no debería ser el requisito para pedir ayuda. Archivo.

No hace falta llegar al límite

Tal vez uno de los mayores errores sea esperar a estar completamente agotadas para pedir ayuda. El cuidado también necesita organización, límites y una red. No se trata de hacer menos por quienes queremos. Se trata de construir una manera de acompañarlos que pueda sostenerse en el tiempo. Podemos amar profundamente y necesitar un descanso, acompañar y poner límites, cuidar y dejarnos cuidar.

Porque el problema no es cuidar. El problema aparece cuando, para cuidar al otro, empezamos a desaparecer nosotras. Y quizás haya una frase que muchas mujeres necesiten escuchar —y repetirse— mucho más seguido:

"No tengo que destruirme para demostrar cuánto quiero a alguien."

Cuidar es un acto de amor, y cuidarse también.

* Daniela Rago. Lic. en Psicopedagogía y Relaciones Públicas. Creadora del Movimiento Mujeres 5.0 — 330.000+ mujeres en comunidad global.

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