Los detalles de la última despedida a Jorge Messi: funeral íntimo y fuerte operativo de seguridad

La familia Messi asiste al último adiós al padre de Lionel en un cementerio de Pérez. La ceremonia se mantiene reservada para familiares y amigos cercanos.

La familia Messi atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años. El capitán de la Selección Argentina regresó desde Estados Unidos a Rosario para acompañar a su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y al resto de sus seres queridos.

Una despedida íntima y sin acceso al público Hasta el momento, ningún integrante de la familia brindó información oficial sobre la ceremonia. Aunque, de acuerdo con lo que trascendió, la intención del círculo cercano es realizar una despedida íntima y reservada, sin un velatorio abierto al público y con acceso limitado a familiares y amigos.

El hermetismo alrededor del funeral busca preservar la privacidad de la familia y evitar la exposición que podría generar la presencia de Lionel Messi en Rosario. Durante las primeras horas del sábado, según informó el medio local La Capital, familiares de Jorge Messi se retiraron del Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado.

Dónde serán despedidos los restos de Jorge Messi Los restos de Jorge Messi tendrán su descanso final en el Cementerio Parque de Descanso El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, sobre la Ruta 33. El predio se encuentra a unos 25 minutos del Monumento a la Bandera y fue el lugar elegido para llevar adelante la despedida.

Durante la jornada, las puertas del cementerio permanecieron cerradas y únicamente se permitió el ingreso de vehículos autorizados. El operativo fue dispuesto para mantener la ceremonia alejada de la exposición pública y garantizar la privacidad del entorno familiar.