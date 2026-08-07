Alarma porque el consumo de cerveza triplica el consumo de vino en Argentina: mirá los datos

Las ventas de cerveza aumentaron un 80% en la plataforma de envíos más famosa, entre enero y julio de 2026, frente al mismo período del año anterior.

La cerveza rara vez se pide sola. Según datos de PedidosYa, los argentinos suelen acompañarla con pizzas, empanadas y hamburguesas.

La cerveza sigue consolidándose como la gran favorita a la hora de compartir, celebrar o acompañar una buena comida. Hoy se consume entre 2,5 y 3 veces más cerveza que vino en Argentina. El vino representa apenas un 35-40% del volumen consumido de cerveza.

Dicho en otras palabras, y según datos del año 2025 publicados por PuntoVid.com.ar, el consumo de cerveza oscila entre 40 a 45 litros por habitante, mientras que de vino fue de 15,8 litros por habitante.

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, PedidosYa analizó los hábitos de consumo de los argentinos y reveló que las ventas de esta bebida dentro de plataforma crecieron un 80% entre enero y julio de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.

Este marcado incremento estuvo impulsado, en gran parte, por la fiebre futbolera del Mundial, confirmando que el delivery se transformó en un aliado clave para estos momentos de encuentro.

Los pedidos de cervezas aumentaron significativamente el último año. Por que hoy es el día de la cerveza Esta efeméride nació en 2007 en Santa Cruz, California, como una iniciativa para reunir a amantes de esta bebida y celebrar la cultura cervecera alrededor del mundo. Con el tiempo, la fecha se transformó en una oportunidad para homenajear una de las bebidas más antiguas y populares, que continúa formando parte de distintos momentos de encuentro.