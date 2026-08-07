Alarma porque el consumo de cerveza triplica el consumo de vino en Argentina: mirá los datos
Las ventas de cerveza aumentaron un 80% en la plataforma de envíos más famosa, entre enero y julio de 2026, frente al mismo período del año anterior.
La cerveza sigue consolidándose como la gran favorita a la hora de compartir, celebrar o acompañar una buena comida. Hoy se consume entre 2,5 y 3 veces más cerveza que vino en Argentina. El vino representa apenas un 35-40% del volumen consumido de cerveza.
Dicho en otras palabras, y según datos del año 2025 publicados por PuntoVid.com.ar, el consumo de cerveza oscila entre 40 a 45 litros por habitante, mientras que de vino fue de 15,8 litros por habitante.
En el marco del Día Internacional de la Cerveza, PedidosYa analizó los hábitos de consumo de los argentinos y reveló que las ventas de esta bebida dentro de plataforma crecieron un 80% entre enero y julio de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior.
Este marcado incremento estuvo impulsado, en gran parte, por la fiebre futbolera del Mundial, confirmando que el delivery se transformó en un aliado clave para estos momentos de encuentro.
Por que hoy es el día de la cerveza
Esta efeméride nació en 2007 en Santa Cruz, California, como una iniciativa para reunir a amantes de esta bebida y celebrar la cultura cervecera alrededor del mundo. Con el tiempo, la fecha se transformó en una oportunidad para homenajear una de las bebidas más antiguas y populares, que continúa formando parte de distintos momentos de encuentro.
En este sentido, los datos de la plataforma reflejan cómo los usuarios de Argentina eligen disfrutar de esta bebida según la ocasión y el momento de la semana. Las ciudades con mayor cantidad de pedidos fueron Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca, La Plata y Rosario, mientras que el sábado fue el día de la semana con más órdenes de cerveza. En cuanto al horario, el pico de demanda se registró alrededor de las 20 hs, coincidiendo con encuentros entre amigos, cenas y momentos de ocio.
A nivel regional, Buenos Aires encabeza el top de ciudades donde más se pide cerveza, seguida por:
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Montevideo, Uruguay
Santiago, Chile
Lima, Perú
Managua, Nicaragua
El maridaje perfecto: qué eligen los usuarios para acompañar una cerveza
Cada estilo también encuentra su mejor compañía. Las lager suelen elegirse junto a pizzas, hamburguesas y snacks; las IPA combinan con platos de sabores más intensos, como carnes o propuestas especiadas; las cervezas de trigo acompañan muy bien ensaladas, sándwiches y pescados; mientras que las stout y otras cervezas oscuras son una opción ideal para carnes a la parrilla o postres con chocolate.
La cerveza rara vez se pide sola. Según datos de PedidosYa, los argentinos suelen acompañarla con pizzas, empanadas y hamburguesas, una combinación que refleja su protagonismo en reuniones, encuentros con amigos y celebraciones.
"La cerveza ocupa un lugar central en muchas ocasiones de consumo y vemos cómo acompaña tanto reuniones planificadas como pedidos espontáneos. Cada vez más usuarios eligen resolver todo en una sola compra desde la app, combinando comidas, bebidas y productos para compartir", señalan desde PedidosYa.