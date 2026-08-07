La esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, mostró el saco que será tendencia: ¿lo tenés?

Camila Galante deslumbró con un look pensado para esos días grises y reveló cuál es el saco estrella de la temporada. Y vos, ¿lo tenés en tu armario?

Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, compartió el look que eligió para un cumpleaños infantil que consistió en una propuesta abrigada pero chic.

La pieza central fue un trench coat beige, un clásico atemporal y el aliado perfecto para días nublados. Camila lo llevó abierto, dejando que el resto del conjunto tuviera atención, y arremangó las mangas para mostrar el estampado interno de cuadrillé.

Debajo, apostó por un conjunto completamente negro, con una remera sin mangas de cuello alto y un pantalón ajustado con botones en la cintura. Llevó unas botas negras de cuero de caña media, con terminación en punta y taco bajo, que sumaron el toque de comodidad, mientras que una minibag negra de diseño minimalista completó el look con la sutileza justa.