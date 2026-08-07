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La moda que mezcla ropa, música y cultura digital

La moda japonesa empieza a funcionar como experiencia: combina prendas, música, instalaciones, artistas, arquitectura y formatos digitales para crear nuevos mundos.

Mario Simonovich

Moda expandida: en este caso una marca japonesa integra arte con arquitectura.

Moda expandida: en este caso una marca japonesa integra arte con arquitectura.

ameblo.jp

En Tokio, Japón, la moda contemporánea amplía sus límites: música, diseño, arquitectura y cultura digital forman una misma experiencia. Las nuevas propuestas convierten tiendas, instalaciones y colaboraciones artísticas en escenarios donde cultura y entretenimiento conviven. El fenómeno modifica la manera de presentar productos y transforma los espacios comerciales en verdaderos destinos creativos.

Un baño público en el corazón del complejo Koganeyu Shinjuku, con una arquitectura que superpone pasado con futuro. Forma parte de un complejo comercial que cuenta también con cafés y restaurantes en el que el baño también tiene sauna para así lograr el propósito de generar bienestar. De este modo, todo se resume en la idea de comprar y también crear recuerdos y experiencias compartidas.

Un baño público en el corazón del complejo Koganeyu Shinjuku, con una arquitectura que superpone pasado con futuro. Forma parte de un complejo comercial que cuenta también con cafés y restaurantes en el que el baño también tiene sauna para así lograr el propósito de generar bienestar. De este modo, todo se resume en la idea de comprar y también crear recuerdos y experiencias compartidas.

La tienda deja de ser tienda

Una de las señales aparece en la colaboración entre Marc Jacobs y artistas para sus pop-ups (tiendas temporales) de otoño 2026 en Tokio y Osaka.

Pop-ups como escenarios: las colaboraciones artísticas convierten las tiendas en experiencias.

Pop-ups como escenarios: las colaboraciones artísticas convierten las tiendas en experiencias.

Fashion Headline (medio digital que publica tendencias en la moda, estilo de vida y cultura) presentó el proyecto destacando cómo las colaboraciones artísticas permiten convertir una experiencia comercial en algo más cercano a una exposición. La estrategia responde a un cambio mayor: las marcas ya no compiten solamente por el producto, sino por generar espacios capaces de producir fotografías, videos y recuerdos.

Música, arte y arquitectura

La relación entre moda y cultura también aparece en otros proyectos recientes. El medio japonés destacó una instalación de Bottega Veneta en Omotesando, vinculada con la artista Ritsue Mishima y concebida alrededor de luz y arquitectura.

Tokio creativo: Fotos compartidas desde una zona de la lujosa y elegante avenida arbolada (y zona comercial) Omotesando.

Tokio creativo: Fotos compartidas desde una zona de la lujosa y elegante avenida arbolada (y zona comercial) Omotesando.

También recuperó la relación entre música y vida cotidiana con el Fender Cafe en Shimokitazawa, un distrito conocido por su escena musical.

Estos ejemplos muestran una misma tendencia: la marca funciona como un escenario donde pueden convivir diseño, sonido, arte, gastronomía y arquitectura.

Primer piso de una tienda ( Onitsuka Tiger ) recientemente inaugurada, en el que se destaca una arquitectura que comunica la estética de esa marca, en lugar de servir simplemente como telón de fondo para lo que vende.

Primer piso de una tienda ( Onitsuka Tiger ) recientemente inaugurada, en el que se destaca una arquitectura que comunica la estética de esa marca, en lugar de servir simplemente como telón de fondo para lo que vende.

El producto es solo una parte

La transformación también afecta la comunicación digital. Una instalación puede ser visitada físicamente, fotografiada, compartida y reinterpretada en redes sociales.

Tokio creativo: Omotesando y Shimokitazawa (dos famosos distritos comerciales de Tokio) funcionan como laboratorios de nuevas experiencias.

Tokio creativo: Omotesando y Shimokitazawa (dos famosos distritos comerciales de Tokio) funcionan como laboratorios de nuevas experiencias.

El espacio comercial se convierte así en contenido. Una fachada, una escultura, una iluminación o una colaboración con un artista puede alcanzar una audiencia mucho mayor que la que entra físicamente al local.

La moda japonesa está construyendo experiencias híbridas donde lo presencial y lo digital se retroalimentan.

FUENTE: Fashion Headline, 21, 22, 24 y 27/07/2026.

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