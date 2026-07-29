La estética que convirtió las calles en escenarios

S eongsu-dong pasó de ser un distrito industrial a convertirse en uno de los principales polos de moda , gastronomía y cultura de Seúl . Antiguas fábricas de calzado, talleres y depósitos fueron reconvertidos en cafés, restaurantes, estudios, galerías y locales comerciales. Estas estructuras industriales ahora son escenario s que exhiben parte de la identidad visual del lugar.

En esta zona de moda de Seúl, Corea del Sur, fachadas, interiores y objetos se integran en una misma estrategia visual vinculada con moda y cultura pop.

La transformación también modificó el valor de los espacios . Las marcas encontraron en los edificios industriales una ventaja que los centros comerciales tradicionales no ofrecen: cada local puede funcionar como arquitectura , showroom , instalación artística y escenario fotográfico al mismo tiempo .

El modelo de pop-up store adquirió una dimensión arquitectónica. Grandes firmas de moda y belleza utilizan instalaciones temporales para, fachadas intervenidas, esculturas, pantallas y espacios diseñados específicamente para fotografías y videos . La tienda deja de ser solamente un punto de venta y se convierte en una experiencia de marca.

El fenómeno está estrechamente relacionado con la cultura pop coreana . K-pop, series, belleza y moda funcionan juntos: una campaña puede ocupar un edificio completo durante unas semanas y atraer filas de visitantes que llegan tanto por el producto como por la instalación.

Arquitectura diseñada para ser compartida

La consecuencia más interesante aparece en el urbanismo. Los nuevos espacios comerciales buscan fachadas reconocibles, interiores fotografiables y recorridos que produzcan imágenes. El diseño urbano se adapta así a una generación que descubre lugares a través de Instagram, TikTok y otras plataformas antes de visitarlos físicamente.

Seongsu-dong es el ejemplo más claro, pero el modelo se extendió a Hannam-dong, Apgujeong y Cheongdam, donde conviven boutiques, galerías, restaurantes, cafés y proyectos arquitectónicos contemporáneos. La ciudad empieza a funcionar como una enorme pasarela donde arquitectura, diseño, moda y cultura pop se mezclan.

FUENTE: Vogue Korea Vogue Business The Korea Herald Korea JoongAng Daily