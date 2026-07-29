Degustaciones, música y cerveza IPA: el nuevo plan de invierno en Mendoza

Luján de Cuyo sumará una nueva propuesta a su calendario turístico y gastronómico con un evento pensado especialmente para los amantes de la cerveza artesanal . El sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 12 a 17, los jardines del Parque Cívico serán escenario del primer IPA Day Luján, una fiesta dedicada exclusivamente a uno de los estilos más reconocidos y elegidos dentro del universo cervecero.

La entrada será libre y gratuita , por lo que se espera una importante convocatoria durante ambas jornadas. La propuesta busca instalarse como una nueva experiencia de invierno y ampliar la oferta de actividades del departamento más allá de sus circuitos tradicionales vinculados al vino, la montaña y la gastronomía.

Durante el evento participarán 10 cervecerías artesanales de distintos puntos de Mendoza, que ofrecerán diferentes variedades de IPA. Este estilo, conocido por su intensidad aromática, su amargor característico y la presencia marcada del lúpulo, es uno de los más populares entre quienes consumen cerveza artesanal.

Uno de los grandes atractivos será la “Copa del Pueblo”, una propuesta que permitirá al público degustar y participar en la elección de las cervezas destacadas del encuentro. De esta manera, los asistentes no solo podrán probar distintas opciones, sino también formar parte activa de la experiencia.

La fiesta se completará con food trucks, feria de artesanos, DJ, juegos temáticos, torneo de truco y diferentes actividades recreativas pensadas para disfrutar durante toda la jornada. La idea es que el IPA Day funcione como un punto de encuentro para distintos públicos: fanáticos de la cerveza, familias, grupos de amigos, turistas y vecinos del Gran Mendoza.

Una nueva experiencia de invierno en Luján

El IPA Day nace con la intención de convertirse en una fecha anual dentro del calendario turístico y gastronómico mendocino. Además de visibilizar el trabajo de las cervecerías artesanales locales, la propuesta apunta a generar movimiento turístico durante uno de los fines de semana de invierno.

En los últimos años, Luján de Cuyo consolidó una agenda de actividades que combina paisajes, gastronomía, cultura y propuestas al aire libre. En ese marco, el Parque Cívico se transformó en un espacio elegido para eventos recreativos, ferias, encuentros culturales y experiencias vinculadas al disfrute de productores locales.

Con esta primera edición, el departamento busca sumar un nuevo atractivo a su identidad turística. La cerveza artesanal aparece como una alternativa capaz de dialogar con otros consumos y experiencias mendocinas, en una provincia reconocida internacionalmente por el vino, pero cada vez más abierta a nuevas propuestas gastronómicas.

La realización del primer IPA Day también busca fortalecer a los productores locales y acercar al público al trabajo que realizan las cervecerías artesanales mendocinas. La posibilidad de reunir distintas marcas en un mismo lugar permite que los visitantes conozcan estilos, comparen perfiles, conversen con productores y descubran nuevas opciones.

La iniciativa será organizada de manera conjunta por la comuna y la Cámara Mendocina de Cervecerías Artesanales, con el objetivo de reunir en un mismo espacio a productores, vecinos y turistas en torno a la creciente cultura cervecera de Mendoza.