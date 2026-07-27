Budín integral de mandarina, el paso a paso de una receta saludable y reconfortante
La cocina se llena de aromas con este budín integral de mandarina, una receta fácil de seguir que combina ingredientes saludables con un toque reconfortante.
El budín integral de mandarina es una opción esponjosa, aromática y perfecta para disfrutar en el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un budín casero con el sabor intenso de la mandarina y el aporte de la harina integral, logrando una textura húmeda y muy tierna.
Gracias a la fruta entera y a ingredientes simples, el budín integral de mandarina se convierte en un clásico de la cocina saludable. Su perfume cítrico y su miga suave lo hacen ideal para acompañar unos mates, un café o un té en cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 2 mandarinas medianas, con cáscara y sin semillas
- 3 huevos
- 200 g de harina integral
- 100 g de azúcar mascabo
- 80 ml de aceite neutro
- 100 ml de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- Ralladura de 1 mandarina (opcional)
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín. Cortar las mandarinas en trozos, retirar todas las semillas y procesarlas junto con la cáscara hasta obtener un puré.
- Batir los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar. Incorporar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y el puré de mandarina.
- Agregar la harina integral, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de mandarina si se utiliza. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin batir en exceso.
- Verter la mezcla en el molde y hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar. Esperar a que se enfríe completamente y servir el budín integral de mandarina solo o acompañado con queso crema, mermelada o una infusión caliente.