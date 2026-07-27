Budín integral de mandarina, el paso a paso de una receta saludable y reconfortante

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y engrasar un molde para budín. Cortar las mandarinas en trozos, retirar todas las semillas y procesarlas junto con la cáscara hasta obtener un puré.

Batir los huevos con el azúcar mascabo hasta integrar. Incorporar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y el puré de mandarina.

Agregar la harina integral, el polvo para hornear, la sal y la ralladura de mandarina si se utiliza. Mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin batir en exceso.

Verter la mezcla en el molde y hornear durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.