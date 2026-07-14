Pan pita con harina integral: cuando pruebes esta receta será tu aliada
El pan pita con harina integral es una recetas más prácticas y saludables, ideal para rellenar y disfrutar en almuerzos o cenas.
El pan pita con harina integral es una de las recetas más prácticas para preparar un pan casero, saludable y muy versátil. Con su clásica forma redonda y su interior hueco, es perfecto para rellenar con carnes, vegetales, quesos o untables, convirtiéndose en una excelente opción para almuerzos y cenas. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta versión integral aporta más fibra y un sabor ligeramente rústico sin perder la textura suave y flexible del pan pita tradicional. Seguí el paso a paso y prepará unos panes inflados, tiernos y listos para disfrutar recién hechos.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 30 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Panadería casera
Ingredientes
- 300 gr de harina integral
- 100 gr de harina 000
- 250 ml de agua tibia
- 7 gr de levadura seca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de aceite de oliva
Pasos
- Mezclá la levadura, el azúcar y el agua tibia. Dejá reposar durante 10 minutos.
- En un bowl, uní la harina integral, la harina 000 y la sal. Agregá el aceite de oliva y la mezcla de levadura.
- Amasá durante 8 a 10 minutos hasta obtener una masa lisa y elástica. Tapá y dejá levar durante 1 hora.
- Dividí la masa en 8 porciones, formá bollitos y estiralos hasta obtener discos de unos 5 mm de espesor.
- Colocalos sobre una placa y horneá a 230 °C durante 6 a 8 minutos, hasta que se inflen.
- Retiralos del horno y cubrilos con un repasador limpio para que se mantengan blandos.