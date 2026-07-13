Pan nube sin harina y bajo en carbohidratos: la receta que buscabas
El pan nube se consolida como una alternativa liviana y saludable en la cocina, destacándose por su preparación sencilla y su textura que se deshace en la boca.
El pan nube es una de las recetas más populares entre quienes buscan una alternativa liviana al pan tradicional. Con una textura aireada, suave y esponjosa, este pan se prepara con pocos ingredientes y es ideal para desayunos, meriendas o para usar como base de sándwiches. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, el pan nube se destaca por ser bajo en carbohidratos, libre de harinas y muy fácil de preparar. Poné la pava y preparate unos pancitos livianos, dorados y con una textura que literalmente se deshace en la boca.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 3 huevos
- 90 gr de queso crema
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentá el horno a 150 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Separá las claras de las yemas.
- Mezclá las yemas con el queso crema y el polvo para hornear hasta obtener una preparación lisa.
- Batí las claras con la sal a punto nieve firme.
- Incorporá las claras a la mezcla de yemas con movimientos envolventes para no perder el aire.
- Formá montoncitos sobre la placa con ayuda de una cuchara.
- Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que estén inflados y apenas dorados.
- Dejá enfriar unos minutos antes de despegarlos del papel y serví.