Pan de queso sin TACC: una de las recetas de cocina más esponjosas y fáciles
El pan de queso sin TACC, con ingredientes fáciles de conseguir, es una de las preparaciones más esponjosas y deliciosas para quienes evitan el gluten.
El pan de queso sin TACC es una de las recetas más fáciles y deliciosas para quienes buscan una opción libre de gluten. Con una miga tierna, una corteza apenas crocante y un intenso sabor a queso, estos pancitos son ideales para el desayuno, la merienda o para acompañar cualquier comida. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina sin gluten, esta preparación se destaca por su simpleza y por utilizar ingredientes fáciles de conseguir. Preprá un pan de queso bien esponjoso, dorado y perfecto para disfrutar recién horneado.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Sin TACC
Ingredientes
- 250 gr de fécula de mandioca
- 150 gr de queso parmesano rallado
- 100 gr de queso mozzarella rallado
- 2 huevos
- 80 ml de leche
- 50 ml de aceite
- 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC
- ½ cucharadita de sal
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y prepará una placa con papel manteca.
- Mezclá la fécula de mandioca, el polvo para hornear y la sal.
- Agregá el queso parmesano, la mozzarella, los huevos, la leche y el aceite. Mezclá hasta formar una masa suave.
- Formá bolitas del tamaño de una nuez y distribuilas sobre la placa, dejando espacio entre ellas.
- Horneá durante 20 a 25 minutos, hasta que los panes estén inflados y ligeramente dorados.
- Servilos tibios para disfrutar del queso bien fundido.