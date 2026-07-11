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Budín de pan sin azúcar: cuando las recetas de cocina tradicionales se vuelven más saludables

El budín de pan sin azúcar se presenta como una alternativa saludable y económica para aprovechar las sobras.

Candela Spann

Budín de pan sin azúcar receta fácil para darte el gusto

Budín de pan sin azúcar receta fácil para darte el gusto

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El budín de pan sin azúcar es una de las recetas más tradicionales para aprovechar el pan que sobró y transformarlo en un postre delicioso. Endulzado con stevia o edulcorante apto para cocinar, conserva toda la cremosidad y el sabor del clásico budín de pan. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina casera, esta preparación demuestra que con ingredientes simples se puede crear un postre económico, rendidor y perfecto para compartir. Prepará un budín de pan delicioso muy suave, húmedo y lleno de sabor, ideal para disfrutar frío o a temperatura ambiente.

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería

Ingredientes

  • 250 gr de pan del día anterior 250 gr de pan del día anterior
  • 700 ml de leche 700 ml de leche
  • 3 huevos 3 huevos
  • 3 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante 3 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón o 1 naranja Ralladura de 1 limón o 1 naranja
Pasos
  • Cortá el pan en trozos y dejalo en remojo con la leche durante 15 minutos.
  • Agregá los huevos, la stevia o el edulcorante, la vainilla y la ralladura de limón o naranja. Mezclá o procesá hasta obtener una preparación homogénea.
  • Volcá la mezcla en una budinera o flanera previamente engrasada.
  • Cociná en horno precalentado a 170 °C, a baño María, durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.
  • Dejá enfriar antes de desmoldar y serví frío o a temperatura ambiente.

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