Budín de pan sin azúcar: cuando las recetas de cocina tradicionales se vuelven más saludables
El budín de pan sin azúcar se presenta como una alternativa saludable y económica para aprovechar las sobras.
El budín de pan sin azúcar es una de las recetas más tradicionales para aprovechar el pan que sobró y transformarlo en un postre delicioso. Endulzado con stevia o edulcorante apto para cocinar, conserva toda la cremosidad y el sabor del clásico budín de pan. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación demuestra que con ingredientes simples se puede crear un postre económico, rendidor y perfecto para compartir. Prepará un budín de pan delicioso muy suave, húmedo y lleno de sabor, ideal para disfrutar frío o a temperatura ambiente.
FICHA
Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería
Ingredientes
- 250 gr de pan del día anterior
- 700 ml de leche
- 3 huevos
- 3 cucharadas de stevia granulada apta para cocinar o el equivalente en edulcorante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón o 1 naranja
Pasos
- Cortá el pan en trozos y dejalo en remojo con la leche durante 15 minutos.
- Agregá los huevos, la stevia o el edulcorante, la vainilla y la ralladura de limón o naranja. Mezclá o procesá hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcá la mezcla en una budinera o flanera previamente engrasada.
- Cociná en horno precalentado a 170 °C, a baño María, durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.
- Dejá enfriar antes de desmoldar y serví frío o a temperatura ambiente.