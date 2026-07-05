Budín de banana sin harina y sin azúcar: donde la cocina saludable empieza a tener protagonismo
El budín de banana se posiciona como un referente de la cocina saludable, demostrando que es posible crear postres sin harinas ni azúcares añadidos.
El budín de banana sin harina y sin azúcar es una de las recetas más elegidas por quienes buscan disfrutar de algo dulce de una manera más saludable. Endulzado con stevia o edulcorante, y aprovechando el dulzor natural de las bananas maduras, este budín queda húmedo, esponjoso y perfecto para desayunos, meriendas o colaciones. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, esta preparación demuestra que es posible lograr un budín delicioso sin utilizar harina refinada ni azúcar. Prepará este budín liviano, nutritivo y muy fácil de preparar.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Saludable
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 3 huevos
- 200 gr de avena molida
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C y engrasá una budinera o cubrila con papel manteca.
- Pisá las bananas hasta obtener un puré bien cremoso.
- Agregá los huevos, la esencia de vainilla y mezclá hasta integrar.
- Incorporá la avena molida, el polvo para hornear y la canela. Mezclá nuevamente hasta obtener una preparación homogénea.
- Verté la mezcla en la budinera y horneá durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y serví.