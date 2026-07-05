Budín de banana sin harina y sin azúcar: donde la cocina saludable empieza a tener protagonismo

El budín de banana sin harina y sin azúcar es una de las recetas más elegidas por quienes buscan disfrutar de algo dulce de una manera más saludable. Endulzado con stevia o edulcorante, y aprovechando el dulzor natural de las bananas maduras, este budín queda húmedo, esponjoso y perfecto para desayunos, meriendas o colaciones. ¡Manos a la obra!