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Budín de frutos rojos, una receta super húmeda y lista en pocos pasos

Descubrí la receta de budín de frutos rojos: una preparación húmeda y sencilla para disfrutar en casa.

Candela Spann

Budín de frutos rojos, una receta super húmeda y lista en pocos pasos

Budín de frutos rojos, una receta super húmeda y lista en pocos pasos

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El budín de frutos rojos súper húmedo es una opción perfecta para quienes buscan un dulce casero con una textura tierna y un intenso sabor frutal. Esta es una de las recetas que combina la acidez natural de los frutos rojos con una miga suave y esponjosa, ideal para disfrutar en el desayuno, la merienda o como postre.

Gracias a su equilibrio entre dulzor y frescura, el budín de frutos rojos súper húmedo se ha convertido en un favorito dentro de la cocina casera. Puede prepararse con frutos rojos frescos o congelados y conservarse durante varios días sin perder su humedad ni su delicioso sabor. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
50 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de harina leudante 250 g de harina leudante
  • 200 g de frutos rojos (frescos o congelados) 200 g de frutos rojos (frescos o congelados)
  • 3 huevos 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el aceite neutro, el yogur natural, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  • Agregar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
  • Incorporar los frutos rojos, reservando un pequeño puñado para decorar la superficie. Mezclar con movimientos envolventes para no romper la fruta.
  • Verter la preparación en la budinera, distribuir los frutos rojos reservados sobre la superficie y cocinar durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.

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