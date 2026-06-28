Budín de frutos rojos, una receta super húmeda y lista en pocos pasos
Descubrí la receta de budín de frutos rojos: una preparación húmeda y sencilla para disfrutar en casa.
El budín de frutos rojos súper húmedo es una opción perfecta para quienes buscan un dulce casero con una textura tierna y un intenso sabor frutal. Esta es una de las recetas que combina la acidez natural de los frutos rojos con una miga suave y esponjosa, ideal para disfrutar en el desayuno, la merienda o como postre.
Gracias a su equilibrio entre dulzor y frescura, el budín de frutos rojos súper húmedo se ha convertido en un favorito dentro de la cocina casera. Puede prepararse con frutos rojos frescos o congelados y conservarse durante varios días sin perder su humedad ni su delicioso sabor. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de harina leudante
- 200 g de frutos rojos (frescos o congelados)
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar una budinera. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa. Incorporar el aceite neutro, el yogur natural, la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
- Agregar la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorporar los frutos rojos, reservando un pequeño puñado para decorar la superficie. Mezclar con movimientos envolventes para no romper la fruta.
- Verter la preparación en la budinera, distribuir los frutos rojos reservados sobre la superficie y cocinar durante 45 a 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla antes de servir.