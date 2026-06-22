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Receta de budín de avena y mandarina, una opción nutritiva para merendar

Una opción nutritiva y deliciosa para la merienda es el budín de avena y mandarina, fácil de preparar.

Candela Spann

Receta de budín de avena y mandarina, una opción nutritiva para merendar

Receta de budín de avena y mandarina, una opción nutritiva para merendar

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El budín de avena y mandarina es una opción ideal para quienes buscan una preparación casera, aromática y nutritiva para acompañar el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas que aprovecha el sabor dulce y cítrico de la mandarina para obtener un budín húmedo, esponjoso y lleno de frescura.

Gracias a la combinación de avena y fruta natural, el budín de avena y mandarina se ha convertido en una alternativa muy valorada dentro de la cocina saludable. Además de ser fácil de preparar, permite disfrutar de un dulce casero con ingredientes simples y accesibles.

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de avena fina 250 g de avena fina
  • 2 mandarinas 2 mandarinas
  • 3 huevos 3 huevos
  • 80 ml de aceite neutro 80 ml de aceite neutro
  • 100 g de azúcar mascabo o endulzante apto para horno 100 g de azúcar mascabo o endulzante apto para horno
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de polvo para hornear 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.
  • Lavar bien las mandarinas, retirar las semillas y procesarlas junto con los huevos, el aceite neutro, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Incorporar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
  • Volcar la preparación en la budinera y distribuirla de manera uniforme.
  • Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  • Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos, desmoldar y servir.

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