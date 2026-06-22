Receta de budín de avena y mandarina, una opción nutritiva para merendar
Una opción nutritiva y deliciosa para la merienda es el budín de avena y mandarina, fácil de preparar.
El budín de avena y mandarina es una opción ideal para quienes buscan una preparación casera, aromática y nutritiva para acompañar el desayuno o la merienda. Esta es una de las recetas que aprovecha el sabor dulce y cítrico de la mandarina para obtener un budín húmedo, esponjoso y lleno de frescura.
Gracias a la combinación de avena y fruta natural, el budín de avena y mandarina se ha convertido en una alternativa muy valorada dentro de la cocina saludable. Además de ser fácil de preparar, permite disfrutar de un dulce casero con ingredientes simples y accesibles.
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 250 g de avena fina
- 2 mandarinas
- 3 huevos
- 80 ml de aceite neutro
- 100 g de azúcar mascabo o endulzante apto para horno
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y engrasar una budinera mediana.
- Lavar bien las mandarinas, retirar las semillas y procesarlas junto con los huevos, el aceite neutro, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
- Incorporar la avena fina, el polvo para hornear y la sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Volcar la preparación en la budinera y distribuirla de manera uniforme.
- Cocinar durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
- Retirar del horno, dejar enfriar unos minutos, desmoldar y servir.