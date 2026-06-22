Yoga o pilates: qué cambia realmente en el cuerpo con cada disciplina

La diferencia entre yoga y pilates que muchos desconocen al empezar a entrenar. Lo que nadie te cuenta.

Todo influye. A la hora de elegir una actividad física, muchas personas dudan entre yoga y pilates. Ambas disciplinas ayudan al bienestar general, mejoran la movilidad y favorecen una mejor relación con el cuerpo. Sin embargo, sus objetivos y beneficios son diferentes.

Pilates y yoga: qué los distingue y por qué cada uno tiene ventajas propias Aunque suelen estar en la misma categoría, yoga y pilates nacieron con propósitos distintos. El yoga tiene una tradición milenaria y busca la unión entre cuerpo y mente mediante posturas, respiración y concentración. Además de trabajar la movilidad, también promueve la relajación y el equilibrio emocional.

Actividades diarias como el yoga ayudan a acelerar el metabolismo. Getty Images El pilates fue desarrollado por Joseph Pilates durante el siglo XX. Su enfoque está orientado al fortalecimiento muscular, la estabilidad corporal y el control del movimiento. Gran parte de los ejercicios se centran en la zona media del cuerpo, formada por abdomen, espalda y pelvis.

Otra diferencia aparece en la forma de practicar. En yoga, muchas posturas se sostienen durante varios segundos o minutos. En pilates, los movimientos suelen ser más dinámicos y precisos. Cada ejercicio busca mejorar la alineación corporal y fortalecer músculos que participan en la protección de las articulaciones.

Existen diferentes modalidades de Pilates Foto: Shutterstock Expertos en actividad física señalan que el pilates contribuye a una mejor postura, mayor estabilidad y un trabajo muscular profundo. Por esa razón, muchas personas lo eligen cuando buscan una actividad con bajo impacto para rodillas, caderas y espalda.