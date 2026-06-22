Uno de los destinos más bonitos de Argentina: muchos viajeros terminan enamorados

Parece europeo, está en la Patagonia y cada vez atrae a más viajeros. El rincón de Argentina que sorprende con flores, montañas y una historia única.

No pasa desapercibido. Argentina cuenta con destinos que sorprenden incluso a quienes creen conocer el país de punta a punta. Uno de ellos es Trevelin, un encantador pueblo patagónico que ha ganado reconocimiento internacional gracias a su belleza natural, su herencia cultural y una propuesta turística que atrae.

Trevelin, el rincón de la Patagonia que conquista a quien lo visita Ubicado en la provincia de Chubut, muy cerca de la ciudad de Esquel, Trevelin se distingue por sus paisajes de montaña, sus campos floridos y su fuerte legado galés. De hecho, su nombre significa "pueblo del molino" en lengua galesa, un detalle que forma parte de su identidad.

Uno de los momentos más esperados del año llega con la floración de los tulipanes. Durante la primavera, los campos se cubren de colores y crean una de las postales más fotografiadas de Argentina. Las imágenes suelen recorrer redes sociales y despiertan el interés de viajeros de distintos países.

Sin embargo, Trevelin ofrece mucho más que flores. Sus alrededores permiten acceder a lagos, ríos y bosques que parecen sacados de una película. Los paisajes cambian con cada estación y brindan experiencias diferentes en cualquier época del año.

Otro atractivo que enamora a los visitantes es la tradición del té galés. Las casas de té conservan recetas históricas y ofrecen una experiencia que forma parte de la cultura local. Sentarse frente a una mesa repleta de tortas y dulces es casi una obligación para quienes llegan al pueblo.