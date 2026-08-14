Baja natalidad en Argentina: ¿qué condiciona las decisiones sobre tener hijos?

La primera encuesta nacional de intenciones reproductivas revela que las dificultades económicas, la inestabilidad laboral, el acceso a la vivienda y la distribución desigual de los cuidados condicionan la posibilidad de concretar los proyectos familiares.

En un contexto global de reducción de la natalidad, en nuestro país la tasa global de fecundidad disminuyó a 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Una nueva investigación aporta otra perspectiva sobre este fenómeno: no se trata solamente de que las personas decidan tener menos hijos, sino también de que muchas no encuentran las condiciones necesarias para concretar sus deseos reproductivos.

Así lo muestra Deseos reproductivos en la encrucijada. Motivaciones y barreras para decidir en un contexto de baja natalidad, la primera encuesta nacional de intenciones reproductivas, desarrollada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Argentina junto con la consultora Voices!. El estudio fue presentado este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro que contó con la participación de Paula Narváez, directora regional de Unfpa para América Latina y el Caribe, además de autoridades de gobierno, la academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La investigación revela que el 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones de ningún tipo. Frente a la idea extendida de que las personas no quieren tener hijos, ese deseo continúa presente en una proporción significativa de la población.

En un contexto global de reducción de la natalidad, en nuestro país la tasa global de fecundidad disminuyó a 1,2 hijos por mujer. Archivo. La tasa de natalidad ayó a 1.2 hijos por mujer La caída de la natalidad no puede analizarse únicamente a partir de cuántos niños nacen. También debemos preguntarnos si las personas pueden decidir libremente si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento. Los resultados muestran una distancia entre los proyectos reproductivos y las condiciones reales para concretarlos. La encuesta se realizó entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios online autoadministrados, en los que participaron 1.515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país. La muestra fue diseñada de acuerdo con parámetros poblacionales del Censo Nacional 2022 y ponderada por nivel educativo.

Los principales resultados El 57% de las personas de 18 a 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones.

que desearía tener si no existieran limitaciones. Las condiciones económicas y de cuidado explican el 62% de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados.

de los deseados. El modelo de dos hijos continúa siendo el ideal mayoritario, elegido por el 34% de las personas encuestadas.

continúa siendo el ideal mayoritario, elegido por el 34% de las personas encuestadas. Dos de cada diez mujeres de entre 18 y 24 años manifiestan que no desean tener hijos. El 57% de las personas de 18 a 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones. Archivo. La encuesta también encontró un alto nivel de conocimiento de los métodos anticonceptivos, que alcanza al 92%. No obstante, el 22% de las personas manifestó que alguna vez no pudo utilizar el método de su elección. Además, casi cuatro de cada diez mujeres señalaron que atravesaron dificultades para decirle “no” a su pareja ante relaciones sexuales no deseadas. En conjunto, los resultados muestran que la baja natalidad argentina es un fenómeno complejo y multicausal: forma parte de una transformación más amplia de los proyectos de vida, los vínculos y las trayectorias familiares. Pero también exponen la persistencia de obstáculos económicos, laborales, sanitarios y de género que restringen la capacidad de decidir.

El desafío, señala el informe, no consiste en promover un determinado modelo de familia ni en inducir a las personas a tener más o menos hijos, sino en generar las condiciones necesarias para que puedan decidir de manera informada, autónoma y libre de desigualdades.