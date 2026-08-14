Mendoza, en alerta por nevadas: cuáles serán las zonas más afectadas

El pronóstico anticipa un leve ascenso de la temperatura en Mendoza, aunque continuarán las nevadas intensas en alta montaña.

El viernes comenzará con apenas 1° en Mendoza, aunque la máxima subirá hasta los 15°.

El viernes comenzará con bastante frío en Mendoza, aunque con una mejora durante la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará algo nublada, con vientos leves del sector sur y una mínima de apenas 1°.

Con el correr de las horas, la temperatura irá subiendo y la máxima llegará a 15°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones importantes y el tiempo se mantendrá más estable que durante las últimas jornadas.

La cordillera de Mendoza seguirá bajo alerta por nevadas, con acumulaciones que podrían superar los 60 centímetros. SMN Alerta por nevadas en alta montaña La situación seguirá siendo más complicada en la cordillera de Mendoza, donde rige una alerta por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó precipitaciones persistentes, con acumulaciones de entre 30 y 60 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.