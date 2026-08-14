Mendoza tiene Reina Nacional Drag Queen: quién es el mendocino referente de la cultura LGBTQI+

Mendoza celebra la consagración de una nueva Reina Nacional Drag Queen con la coronación de Némesis Inside. La reconocida artista queer repasó sus 22 años de trayectoria en el transformismo , la cultura de la provincia y su emocionante camino hacia el título máximo.

Némesis abrió las puertas de su casa para que MDZ pudiera entrevistarla en el calor de su hogar, logrando un ambiente único para poder conocer su historia desde la intimidad de su departamento en Godoy Cruz. Detrás de la impactante performer, el DJ, el actor y entretenedor de lujo se encuentra Nahuel Sebastián Cuello Alsina, un impetuoso mendocino de 44 años que ha dedicado más de dos décadas a alimentar la cultura LGBTQI+ . No existe un solo escenario de la noche gay y alternativa de la provincia que no haya pisado y conquistado con su carisma, sus looks extravagantes y la potencia de sus shows, habiendo formado parte de la Vendimia Para Todxs, el Hyatt de Moda y el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia junto a referentes como Queen Kartajena y Szativa Bitch.

"Todo empieza desde una edad muy temprana, porque cuando éramos chicos en los carnavales de acá de Mendoza nos disfrazábamos. A mí siempre me llamó muchísimo la atención eso de jugar con los looks, disfrazarme y jugar a ser la maestra del colegio", recuerda la artista sobre sus primeros contactos con la caracterización. La fascinación por la transformación estética no tardó en manifestarse, con total sinceridad expresó: "Me llamaba mucho la atención el tema de los cosméticos, los perfumes, los esmaltes, la acetona... intensa desde chiquita. Desde chiquito siempre me gustó jugar a transformarme en algo más, en algo que no era o en algo que no sabía si se podía ser o no ser, porque era un niño inocente que simplemente jugaba".

Némesis Inside se convirtió con los años en un referente del arte drag queen en Mendoza.

Aquellos juegos infantiles eran el preludio de una vocación que definiría su vida adulta y su perfil escénico. "De esa manera tuve esos indicios de 'esta mariquita va a ser transformista toda su vida'", expresó entre risas sobre la claridad de su intuición temprana. Con el paso del tiempo, el interés lúdico se canalizó a través de la formación académica y la exploración nocturna: "Los años fueron pasando y me hice artista escénico, le pongo a la danza, a estudiar disciplinas que me nutrieran como artista hasta que llegué a los antros, a la noche y empiezo a descubrir ese mundo de los brillos y de la extravagancia".

Un artista completo pisando escenarios con 22 años de trayectoria como una potente y carismática drag queen.

En sus comienzos en el circuito nocturno, la creación de su imagen con proyección drag queen requirió de cierta astucia que derivó en un momento bisagra con su entorno. "Le termino sacando las medias a mi mamá un día para un show, porque quería incursionar en eso de ponerte ropa de mujer, los zapatos, qué sé yo. Hasta que mi mamá se dio cuenta porque le faltaban medias o las tenía corridas", relata sobre la anécdota. La reacción materna consolidó el pilar afectivo que lo acompaña hasta hoy: "Un día me dijo: 'Necesito hablar con vos, yo a vos te amo, sos mi hijo y te acepto, pero te voy a pedir un favor: no me saques más las medias, comprate las tuyas'. Nos abrazamos y lloramos. Me tocaba la mejor mamá del mundo".

El artista le abrió las puertas de su casa a MDZ para poder conocer su historia en profundidad. Marcos Garcia / MDZ

Ese apoyo incondicional en el seno familiar fue determinante para afianzar su identidad y proyección en el espectáculo local. "Tuve por suerte la aceptación de mi familia y es una fortuna, me siento muy afortunado de eso y de ser una ¡fucking fuega!", afirma con orgullo. A lo largo de sus 22 años de carrera, cosechó hitos memorables como el premio Maverik a la trayectoria, el reconocimiento en el Baila Queen 2012 y el honor de compartir tablas con grandes figuras mendocinas como la recordada Maverik, Gya Key y Ru Vólkova Bch, llevando también su propuesta a diferentes provincias del país.

El camino al trono nacional en Tucumán

El reconocimiento definitivo a escala federal llegó a mediados de Julio en la Elección Nacional Drag Queen 2026, el emblemático certamen que se realiza desde el año 2000 en la Disco Diva de San Miguel de Tucumán. "Para mí fue muy importante esto porque es un logro inmenso después de varios intentos. En 2012 concursé y quedé segundo por tres puntos, haber ganado es una puerta más que se abre, lo valoro muchísimo y estoy muy feliz", confiesa sobre el valor de la perseverancia en su carrera.

Mendoza suma seis coronas en el certamen nacional, posicionándose como cuna del arte drag. Marcos García - MDZ

Esta victoria sitúa a la provincia en lo más alto del panorama artístico argentino, igualando marcas históricas en el certamen nacional. "Para Mendoza también significa muchísimo porque tenemos seis reinas ya conmigo, junto con Queen Kartajena en 2001, Myna Darkalys en 2002, Poloxys en 2004, Gya Key en 2009 y Ru Vólkova Bch en 2013. Competimos con Tucumán y estamos a la misma altura en cantidad de reinas, y las dos son cunas drag queens en el país donde siempre se ha mantenido esa fiebre y ese furor", explica sobre la relevancia del circuito de este arte escénico.

El transformismo como disciplina diversa e inclusiva

Al analizar el alcance de su disciplina, la flamante soberana desmitifica prejuicios y resalta la apertura del movimiento cultural que representa. "Con el tema de si hace falta pertenecer al colectivo o no para ser drag: no cariño, no, para nada. Vos podés empezar a ser drag cuando quieras, es un arte muy inclusivo, muy diverso, y es para todas las personas: heterosexuales, gays, no binaries, lesbianas, trans. Las identidades de género no son lo mismo que esto, que es cultura", reflexiona sobre la amplitud del arte de la caracterización.

El artista queer repasa sus 22 años de trayectoria dentro del mundo del transformismo en Mendoza. Marcos Garcia / MDZ

Esa visión integradora es la que impulsa la consolidación de espacios autogestivos para profesionalizar el circuito artístico en la región. "Existe el movimiento Cultura Drag acá en Mendoza, que es un movimiento creado por y para drag queens para poner en auge y en valor todo el trabajo que lleva ser una mostra. Yo llevo 22 años, así que no es moco de pavo", detalla sobre el esfuerzo cotidiano detrás de cada producción escénica.

Un mensaje de autenticidad y proyección

Con la corona nacional en su haber y una carrera consolidada, Némesis reafirma su compromiso con el público y con las futuras generaciones de performers. "Hay que cuidar el trabajo, esto ha sido un placer y vamos por mucho más porque Mendoza se lo merece y nuestra gente también", expresa al proyectar los próximos pasos de su reinado.

A modo de cierre de un encuentro íntimo y revelador, la artista deja una premisa fundamental que ha guiado su vida arriba y abajo de los escenarios: "Mi último mensaje es be yourself (se vos mismo). Hay que cuidarse, quererse, respetar a todo el mundo. Le deseo toda la felicidad a todas las personas que quieran ser felices realmente, y todo el éxito para quien quiera surfear en este arte maravilloso".

Mirá la galería de fotos en la que Némesis Inside desplegó su frescura:

Nahuel Sebastián Cuello Alsina reveló detalles de su historia mientras ponía en marcha el proceso de caracterización como la icónica Némesis Inside. Marcos Garcia / MDZ

Al menos 2 horas de maquillaje requiere este gran artista para lograr una impactante transformación. Marcos Garcia / MDZ

Némesis Inside, la artista mendocina coronada Reina Nacional Drag Queen 2026. Marcos Garcia / MDZ

La nueva soberana luciendo un diseño extravagante que rinde homenaje a su extensa trayectoria artística. Marcos García / MDZ

Las poses clásicas, casi una marca registrada de Némesis. Marcos Garcia / MDZ

Extravagante y cautivadora, puertas adentro de su hogar y arriba del escenario. Marcos Garcia / MDZ

Un recorrido por la intimidad del departamento de Nahuel Cuello Alsina durante la entrevista exclusiva con MDZ. Marcos Garcia / MDZ

La cultura drag, el movimiento autogestivo que busca profesionalizar el trabajo del transformismo. Marcos Garcia / MDZ

Precisión y creatividad a la hora de plasmar su maquillaje, en el camarín de una disco o en el baño de su departamento. Marcos Garcia / MDZ