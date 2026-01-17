Maquillaje, lentejuelas y arte: viaje al mundo de los artistas drag queen en Mendoza
La impactante obra teatral LoveFuckingDragQueen protagonizada por artistas drag queen se desarrolló en Mendoza y MDZ estuvo en el detrás de escena.
Con una puesta austera pero con graimpacto visual y narrativo, antes de iniciar este particular espectáculo mendocino, el público se encontró de frente con dos paneles de espejos, una escalera central y dos bocas de escena. Abrazados por luces multicolores de algunos tachos LED, la historia de este grupo de artistas drag queen comienza a cobrar vida con el relato de los protagonistas que reflexionan sobre este arte desde el minuto cero, pasando por un desfile de potentes cuadros musicales, bailarinas, deslumbrantes vestuarios, textos y actuaciones que le dan forma al mensaje.
Esta vez, la difícil situación económica que golpea a los y las artistas independientes de Mendoza obligó a este particular elenco a montar esta creación en el Studio ERA, espacio que pertenece a Romina Vera, la creadora del show, ya que los costos para producir en salas de teatro no es rentable para todos.