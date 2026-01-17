Maquillaje, lentejuelas y arte: viaje al mundo de los artistas drag queen en Mendoza

Con una puesta austera pero con graimpacto visual y narrativo, antes de iniciar este particular espectáculo mendocino, el público se encontró de frente con dos paneles de espejos, una escalera central y dos bocas de escena. Abrazados por luces multicolores de algunos tachos LED, la historia de este grupo de artistas drag queen comienza a cobrar vida con el relato de los protagonistas que reflexionan sobre este arte desde el minuto cero, pasando por un desfile de potentes cuadros musicales, bailarinas, deslumbrantes vestuarios, textos y actuaciones que le dan forma al mensaje.