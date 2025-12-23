Presentaron el nuevo reglamento de los Premios Carlos para evaluar a los espectáculos este verano

Aunque todavía no levantó el telón y los estrenos de las obras están previstos a partir del 25 de diciembre, Villa Carlos Paz ya prepara una nueva edición de los Premios Carlos . Este martes, se confirmó que la ceremonia se realizará el lunes 2 de febrero , y se presentó oficialmente al jurado que evaluará las obras de la temporada teatral.

La novedad estará puesta en un nuevo reglamento con requisitos obligatorios que deberán cumplir para participar de los galardones los más de 90 espectáculos que integran la cartelera este verano en la villa cordobesa.

La presentación se llevó a cabo en el Palacio Municipal, donde se detalló que el jurado recorrerá los espectáculos que cumplan con los requisitos establecidos para ser evaluados.

La Comisión Ejecutiva estará integrada por Guillermo Gagliardi, Javier Pérez, Silvina Domínguez, Damián Grassi, Matías Gramajo, Sandra Callejón, Florencia Villagra, María Lourdes García, María Rosalía Beni, Diego Olmos, Susana Espeche, Lucía Berecibar, Daniel Sosa y Nicolás Tobares , mientras que el director de Cultura, Fernando Barrera , forma parte de la organización y Sonia Camps fue designada como coordinadora general.

Cabe recordar que los premios Carlos, son los galardones oficiales de la ciudad turística, que buscan reconocer a los artistas y producciones que eligen Carlos Paz como plaza teatral de verano.

Un reglamento más claro y exigente

Uno de los anuncios centrales este martes fue la oficialización del nuevo reglamento, que —según explicaron— no introduce cambios de fondo, sino que “blanquea y transparenta criterios que ya se venían aplicando”.

Entre los requisitos principales, se estableció que solo serán evaluados los espectáculos que realicen al menos dos funciones semanales en días diferentes durante el mes de enero, completando un mínimo de ocho funciones en el mes, durante cuatro semanas consecutivas. De esta forma, las obras teatrales que estrenen luego del 8 de enero no podrán participar de los premios Carlos.

Además, los espectáculos deberán desarrollarse exclusivamente en salas habilitadas dentro del ejido municipal, condición considerada indispensable para garantizar la seguridad y el respaldo institucional del evento. “Si el lugar no está habilitado, el jurado no va a asistir ni evaluar los espectáculos de esa sala”, remarcaron desde la organización.

jurado de los premios carlos

La inscripción será obligatoria mediante una ficha técnica online, con fecha límite el 5 de enero de 2026, y tanto el formulario como el reglamento estarán disponibles en la web oficial del municipio y en sus redes sociales, con el objetivo de evitar errores y asegurar igualdad de condiciones para todos.

Jurado, infantiles y participación ciudadana

El jurado desempeñará su tarea ad honorem y tendrá la facultad de redefinir categorías o rubros si considera que una obra no se ajusta a la inscripción original. También se confirmó la continuidad de los llamados “juraditos”, niños que acompañan la evaluación de las obras infantiles. Si bien su opinión no es vinculante, es considerada un termómetro clave para ese rubro.

Con más de 90 obras que se presentarán en las distintas salas de la villa, el jurado consideró que al menos 50 de ellas estarán en condiciones de ser evaluadas para participar en las diferentes ternas, en lo que se cree que será una temporada intensa.

Desde la organización confían en que la claridad del reglamento y el trabajo articulado entre municipio, jurado y productores permitirá seguir elevando el nivel de uno de los reconocimientos teatrales más importantes del país.