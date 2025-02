El fenómeno Gordillo: tras rechazar los premios Carlos encabeza las taquillas

Por tercera semana consecutiva, el humorista tucumano Miguel Martín encabeza tres de los cuatro ranking que publica la Asociación de Empresarios Teatrales Argentinos (AADET) en la plaza teatral de Villa Carlos Paz este verano.

Con su show "Gordillo, 20 años + 1", Miguel Martín, quien se le suma Zaul Showman esta temporada, está en el primer lugar en los top 5 por cantidad de espectadores, recaudación y porcentaje de la sala ocupada.

Como ocurrió otros años, el Oficial Gordillo mostró que ofreciendo su show de lunes a miércoles, se puede superar a otras obras teatrales que están de martes a domingos.

Miguel Martín realiza funciones en el teatro más grande de Villa Carlos Paz, el teatro Luxor, donde de jueves a domingos se presenta Fátima Florez con "100% Fátima".

En el reporte del 27 de enero al 2 de febrero, AADET computó las funciones que Gordillo realizó el martes y miércoles pasado, y las segundas funciones que dio esos mismos tras agotar entradas en el primer horario.

Sin Carlos pero con sala llena

Por otro lado, el Oficial Gordillo fue el único que rechazó en la misma noche de su debut ser evaluado por el jurado de los premios Carlos. El pasado 6 de enero, el humorista confirmó que renunció a participar de los galardones que entrega la Municipalidad de Villa Carlos Paz porque le provoca angustia que en los últimos años no se lo haya reconocido.

El Oficial Gordillo fue el único artista que rechazó ser evaluado este verano por el jurado de los premios Carlos.

“Estos últimos años he sufrido ir esperando ganar algo, esperando un mimo en un lugar en donde no me quieren, no sé por qué”, expresó el actor tucumano a MDZ en esa ocasión.

Además, explicó: “Hablábamos con Pedro Alfonso, el año pasado éramos las dos obras más taquilleras y nos fuimos con las manos vacías (de la ceremonia de los Carlos 2024). Entonces qué, ¿tengo hacer Hamlet? ¿tengo que cantar lírico?”, agregó irónicamente en una entrevista que brindó al programa Desayuno Americano (América). Además, señaló que su show “le gusta a la gente, pero no le gusta al jurado”.

Y de hecho, la respuesta del público en esta nueva temporada, parece darle la razón. "Gordillo 20 años + 1" supera en taquilla y cantidad de espectadores a otros espectáculos como "Un viaje en el tiempo", con Pedro Alfonso y Paula Chávez; "100% Fátima" con Fátima Florez, "Lizy, sí quiero" con Lizy Tagliani y "Suspendan la boda" con Nazarena Vélez.