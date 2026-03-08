¿Vendimia bajo el agua? Cómo estará el tiempo a la hora que arranca el Acto Central

El Acto Central se realizará este domingo por la noche. El pronóstico y a qué hora parará de llover en Mendoza.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia se postergó y pasó de sábado a domingo. Es por eso que tanto mendocinos como turistas están esperando confirmación, aunque el tiempo acompañará. Si bien la Vendimia Solidaria, que se realiza en la Estancia San Isidro, se suspendió, a la tarde mejorará el tiempo.

Debido a contingencias climáticas, el Acto Central fue reprogramado para este domingo 8 de marzo. El espectáculo central arrancará a las 21, con la puesta en escena 90 cosechas de una misma cepa, dirigida por Pablo Mariano Perri.

Te puede interesar Pronóstico en Mendoza: qué va a pasar este domingo tras las fuertes tormentas

Cómo estará el tiempo El Servicio Meteorológico Nacional informa que el tiempo irá mejorando con el correr de las horas y que pasadas las 18 ya no lloverá más en la provincia. Contingencias Climáticas advierte que a las 17 actualizará el pronóstico en base a distintos radares. Desde el Gobierno de Mendoza se encuentran monitoreando constantemente, son optimistas y confían en que la lluvia pare por la tarde y que el Acto Central, que arranca a las 21, se desarrolle con total normalidad.

Otra cancelación La Vendimia Solidaria se encontraba convocando asistentes en la Estancia San Isidro hasta que finalmente se suspendió por las intensas lluvias. Además se suspendió la Vendimia de los cerros por el mal tiempo.

La lluvia volvió a alterar la agenda vendimial en Mendoza. Esta vez fue el turno de la Vendimia de los Cerros, la celebración autogestionada que cada año se realiza en las laderas del cerro de la Gloria mientras miles de personas esperan el inicio del Acto Central en el teatro griego Frank Romero Day.