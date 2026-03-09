El romántico posteo que le dedicó Cristina Pérez a Luis Petri tras la Fiesta Nacional de la Vendimia

La periodista y el exministro de Defensa estuvieron presentes el fin de semana para vivir los diferentes festejos vendimiales.

El fin de semana en Mendoza estuvo marcado por la Fiesta Nacional de la Vendimia que llevó alegría y color a las calles de Mendoza. Comenzó el día viernes con la clásica Vía Blanca, siguió con el Carrusel y posteriormente el Acto Central, el domingo, tras ser reprogramado por mal tiempo.

Diferentes figuras llegaron a la provincia para vivir la fiesta máxima de los mendocinos. Entre las que se destacaron se encontraban Victoria Villarruel y Luis Petri, quien por supuesto asistió con Cristina Pérez, su pareja.

En redes sociales, la periodista y conductora le dedicó un tierno posteo que se llenó de "me gustas" y comentarios de los seguidores. En la imagen se la puede ver a Cristina abrazando a Luis Petri y disfrutando de una copa de vino.

El posteo que le dedicó Cristina Pérez a Luis Petri Cristina Pérez Cristina Pérez junto a Luis Petri. Foto: Instagram / @cris_noticias. "Otra Vendimia juntos. Te amo", fue el texto que eligió para acompañar la foto. Ambos estuvieron presentes en el Acto Central que se desarrolló el domingo por la noche en el teatro Frank Romero Day.