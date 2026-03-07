Luis Petri: "Sabemos que la industria pasa por dificultades, pero no son nuevas"

El diputado nacional Luis Petri pasó por MDZ Radio junto a su esposa, Cristina Pérez, y se refirió a la situación de la vitivinicultura.

El diputado nacional Luis Petri pasó por MDZ Radio junto a su esposa, Cristina Pérez, y se refirió a la situación de la vitivinicultura.

El diputado nacional Luis Petri pasó por la mesa de MDZ Radio en el contexto del Desayuno de la Coviar y se refirió a la situación de la vitivinicultura. "Sabemos que la industria pasa por dificultades, pero no son nuevas", expresó.

El exministro de Defensa se sumó a la entrevista con su esposa, Cristina Pérez, y aseguró que disfruta la Vendimia "desde chiquito". "Nos traían mi mamá y mi papá. Veíamos los carros con los periscopios y estábamos cerca de los carros. A la gente le encantaba que los carros repartan cosas, es compartir el fruto del trabajo que viene a homenajear a las reinas y al trabajo mendocino", sostuvo.

Te puede interesar Victoria Villarruel no habló de la polémica con Luis Petri y se enfocó en la Vendimia

Por otro lado, habló sobre la actualidad del sector. "Viene cayendo el consumo exponencialmente en Argentina y en el mundo. Ha ido cambiando el paladar del consumidor: hace 50, 70 años se tomaban damajuanas y vinos blancos", mencionó.

Luis Petri Y Cristina Pérez En Mdz Radio En Vivo En El Carrusel Luis Petri defendió las acciones de Gobierno y descartó hablar sobre Villarruel El legislador reconoció la crisis de la industria, pero resaltó las medidas impulsadas por el Gobierno nacional. "Resolvimos el problema de la inflación. Tenemos el problema de la inserción al mundo y nos estamos integrando. Teníamos el problema de la importación y hoy eso se terminó. Teníamos el problema de la ley laboral e hicimos la reforma", relató.

"Es trascendental que siga bajando el riesgo país para que el crédito sea accesible y tenemos que seguir bajando impuestos en los tres niveles del Estado. Hay que diversificar la industria vitivinícola: es el enoturismo, el jugo de uva, el vino con baja graduación alcohólica", sostuvo Petri.