El Gobierno no le exigirá la renuncia a Villarruel, pero aclaran: "Si tuviera dignidad, debería irse"

Horas después del tenso cruce entre Victoria Villarruel y el diputado mendocino Luis Petri , momento en el cual la vicepresidenta aseguró que en el Gobierno buscan que renuncie, en la Casa Rosada niegan que exista un pedido formal para que deje su cargo. Sin embargo, aclaran que “si tuviera dignidad, debería hacerlo”.

“Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”, dijo la titular del Senado, en uno de sus posteos durante estas horas, a menos de dos días de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso donde se vio un frío saludo con el presidente Javier Milei .

Se trata del peor momento de la relación de la gestión libertaria con la exdiputada. Los principales funcionarios aseguran que “ella no forma parte del Gobierno” y que no habrá nada que revierta el quiebre del vínculo con el mandatario, por lo que solo queda un compromiso institucional.

“No le vamos a pedir formalmente que renuncie, por supuesto que no. Si está claro que, si ella tuviera dignidad, debería renunciar. Pero sabemos que no tiene dignidad”, sentenció uno de los principales colaboradores del presidente, en diálogo con MDZ .

“Debería hacerlo porque si ella no hace su trabajo, que es empujar y defender la agenda del Gobierno en el Senado, lo lógico es que renuncie”, retrucaron.

En televisión Petri se refirió a los dichos de Milei, quien habló de un presunto golpe interno propiciado por Villarruel para quedarse con su puesto: “Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”.

Villarruel con el gobernador kirchnerista Ricardo Quintela Villarruel con el gobernador kirchnerista Ricardo Quintela

Días atrás, en Balcarce 50 habían sido lapidarios con Villarruel por su reciente encuentro en La Rioja con el gobernador kirchnerista Ricardo Quintela, uno de los más feroces opositores. “Está haciendo lo que le gusta. Ir a feudos y reunirse con los Insfrán y Quintela de la vida. Le encanta y ya está jugando. ¿No la ves vos como candidata del peronismo?”, afirmaban desde muy cerca del despacho de Milei.

Pese al presunto plan de desestabilización, en el Ejecutivo no cuentan con pruebas de tal intento de golpismo por lo que no habrá denuncia en la justicia. Es una incógnita cómo convivirá el oficialismo con la titular de la Cámara Alta en un año que los libertarios lo promueven como “el año más reformista de la historia”, por lo que necesitarán de ambas cámaras y de un funcionamiento aceitado, con negociaciones políticas a la orden del día.